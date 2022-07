Jako by to nestačilo, Spojené království právě odmítlo vydat potřebná víza ruské delegaci, která se měla zúčastnit výročního parlamentního shromáždění OBSE ve dnech 2. až 6. července 2022 v Birminghamu. Londýn, který porušuje své závazky, se schoval za jmenovité sankce Evropské unie vůči každému členu delegace.

Západ nakonec pozastavil Rusku právo hlasovat v Radě Evropy s odůvodněním, že by se mohlo pokusit o násilnou anexi Ukrajiny. Rusko bylo ohromeno a odpovědělo, že to nikdy nemělo v úmyslu a že vystupuje z instituce, která se stala stranickou.

To je hlavní problém národů střední Evropy. Právem se snaží prosadit bez svých velkých ruských a německých sousedů, ale nejsou schopny to udělat, aniž by proti nim bojovaly. V minulosti je tato patologie vždy vedla ke konfrontaci.

pisudsky_upTento projekt byl v zásadě legitimní politickou odpovědí na neexistenci fyzických hranic na velké středoevropské pláni: lépe se sjednotit než se podřídit nebo vést válku. Věci však nejsou tak jednoznačné, jak se zdají: Republika dvou národů byla konfederací, která umožňovala království a velkoknížectví, aby si každý z nich zachoval své vlastní fungování, zatímco Piłsudski si představoval federaci, v níž by se jednotlivé národy spojily a v níž by Poláci měli převahu. Všechna nacionalistická hnutí ve střední Evropě se odvolávají na Republiku dvou národů, ale vyvozují z ní zcela odlišné závěry.

Rada hlav států a předsedů vlád Evropské unie rozhodla 23. ledna 2022 o udělení statusu země žádající o členství Ukrajině. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že bude trvat dlouho (Turecko má tento status již 23 let), než se země dostane na úroveň požadovanou Unií, a to jak z ekonomického, tak politického hlediska.

