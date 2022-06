La OSCE se creó en 1975, en ocasión de los Acuerdos de Helsinki. Se diferencia de la ONU por ‎el hecho que no es una plataforma de arbitraje sino sólo un foro en cuyo marco todos los actores ‎pueden hablar libremente entre sí. Por ejemplo, fue la OSCE la que adoptó, en 1991, la ‎Declaración de Estambul, también llamada « Carta de la Seguridad en Europa », documento que ‎establece dos principios fundamentales:‎ ‎_ 1) el derecho de cada Estado a escoger sus aliados y ‎_ 2) la obligación de cada Estado de abstenerse de garantizar su seguridad a expensas de ‎la seguridad de los demás. ‎ El conflicto entre Estados Unidos y Rusia tiene su origen precisamente en el no respeto de esos ‎dos principios básicos [ 8 ].‎

En primer lugar, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH, en francés CEDH), ‎desgraciadamente politizado en los últimos meses, con una evidente parcialización en contra de ‎Rusia. Por ejemplo, en enero pasado esa institución reconoció el “derecho” de un ciudadano ‎ruso a escupir sobre el retrato oficial del presidente de la Federación Rusa ( veredicto Karuyev ‎vs Rusia ); en febrero reconoció el “derecho” de otro a perturbar una manifestación a favor del ‎presidente Putin irrumpiendo en ella con una pancarta que proclamaba « ¡Putin mejor que ‎Hitler! » ( veredicto Manannikov vs Rusia ). Y ahora, el TEDH acaba de pronunciarse contra la ‎ley rusa, adoptada después de la « revoluciones de colores », que obliga las formaciones políticas ‎financiadas desde el extranjero a precisar ese “detalle” en todas sus publicaciones ( veredicto Ecodefence y ‎otros vs Rusia ). ‎

Todos los miembros de la Iniciativa de los Tres Mares son también miembros de la Unión Europea ‎‎–con excepción de Ucrania. La mayoría de esos Estados consideran espontáneamente que ‎Intermarum es para ellos mucho más importante que la Unión Europea… aunque no disponga de ‎los mismos medios. El hecho que Ucrania se haya incorporado a Intermarum 3 días antes de obtener el estatus de candidato a la UE demuestra no sólo que Intermarum le parece más ‎importante sino también que la Unión Europea sabe que tiene que aceptar a todos los miembros ‎de la Iniciativa de los Tres Mares para no perder a ninguno. ‎

Quienes empujan a Estados Unidos a apoyar el proyecto Intermarium son precisamente figuras ‎del nacionalismo de extrema derecha. Por ejemplo, los consejeros de los presidentes ‎estadounidenses Dwight Eisenhower y Ronald Reagan que les hicieron adoptar el concepto de ‎‎« naciones cautivas » –por supuesto, cautivas de la URSS– eran todos ex colaboradores de ‎los nazis, miembros del Bloque Antibolchevique de Naciones [ 5 ]; los organizadores del coloquio realizado ‎en Washington en el 2000 eran los hijos de los ex colaboradores de los nazis y hoy el más ‎importante de ellos es el estadounidense de origen polaco Marek Jan Chodakiewicz, un ‎especialista en minimizar los crímenes de los nazis [ 6 ].‎

