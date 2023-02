On se souviendra de ce festival de Sanremo comme du « Festival des deux Présidents » : le président de la République italienne Sergio Mattarella à l’ouverture et le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la clôture. Ce dernier n’apparaît pas en images, à la suite des protestations qui se sont élevées en Italie. Reste cependant la substance : Zelensky envoie au Festival de Sanremo une intervention qui —annonce le présentateur Amadeus chargé de le lire— « est traduite par l’Ambassade ukrainienne pour pouvoir être vraiment très fidèles à la rédaction du président Zelensky ».

La récitation que Zelensky effectue au Festival va être confrontée, dans cette séance de Grandangolo, avec la réalité de ce qui est en train d’arriver en Ukraine, reconstruite à travers de dramatiques documentations visuelles.

Le rôle réel de Zelensky est révélé par une enquête journalistique publiée par The Guardian. Durant les élections présidentielles de 2019 l’acteur Zelensky, qui a acquis sa notoriété dans sa série télévisée sur la corruption des sommets politiques ukrainiens, s’engage à terminer la guerre au Donbass et à nettoyer le système de gouvernement dominé par les oligarques. Il accuse le riche Petro Porochenko, président en fonction, de dissimuler ses biens dans des paradis fiscaux à l’étranger.

Concernant son premier engagement, une fois arrivé à la présidence, le rôle de Zelensky n’est pas celui de mettre fin à la guerre au Donbass, déclenchée en 2014 contre les populations russes de cette région, mais d’alimenter la guerre dirigée de fait par l’Otan pour frapper la Russie.

Concernant son second engagement, éliminer la corruption, notamment l’exportation de capitaux dans les paradis fiscaux, ce sont les faits de l’enquête publiée par The Guardian qui parlent. Zelensky est copropriétaire de trois sociétés avec siège et capitaux au Belize, aux Îles Vierges Britanniques (Amérique Centrale) et à Chypre. Au moment de prendre la charge de président, Zelinsky « cède » à deux associés ses pourcentages dans ces sociétés. Et, une fois en fonction, il nomme son premier associé assistant spécial et le second chef des services secrets ukrainiens.

« Bref résumé de la revue de presse internationale Grandangolo de vendredi 10 février 2023 à 20h30 sur la chaine tv italienne Byoblu »