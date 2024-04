La guerre de l’Otan en Ukraine comporte une dépense militaire croissante. Selon les données officielles, la dépense militaire italienne a augmenté, passant de 21 milliards d’euros en 2019 à plus de 30 milliards en 2023, équivalents à une moyenne journalière annuelle de plus de 80 millions d’euros, en argent public soustrait aux dépenses sociales. Selon l’engagement pris au sein de l’Otan, l’Italie devra porter cette dépense à environ 100 million d’euros par jour. Depuis 2014 la dépense militaire de la partie de l’Europe appartenant à l’Otan a augmenté vertigineusement, dépassant le niveau de la dernière phase de la guerre Froide.

Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, souligne : « Les Alliés sont en train de fournir à l’Ukraine des aides militaires et financières sans précédents. La France enverra rapidement d’autres obusiers Caesar et plusieurs Alliés ont adhéré à l’initiative de la République Tchèque de procurer 800 000 munitions d’artillerie supplémentaires ». L’Italie, qui a déjà aussi fourni à Kiev des pièces d’artillerie lourde, participe à l’acquisition de ces 800 000 autres projectiles, avec un versement d’argent public payé par nous, ses citoyens.

Un ultérieur surcout dérive du fait que l’Italie co-participe aux dépenses des bases USA-Otan, qui, depuis le territoire italien, jouent des rôles fondamentaux de support des opérations guerrières, de l’Ukraine au Moyen-Orient. Le rôle de Camp Darby, le plus grand arsenal US hors du territoire états-unien est de particulière importance. Ces jours-ci arrivent des États-Unis dans cette base, située entre Pise et Livourne, de nouveaux et plus puissants véhicules blindés qui de Camp Darby, via le port de Livourne, seront envoyés en Ukraine.

Les bases de Camp Darby, Sigonella et d’autres sur le territoire italien soutiennent aussi les opérations guerrières au Moyen-Orient où les États-Unis continuent à armer Israël dans le cadre d’un accord stipulé par le président Barack Obama et son vice-président Joe Biden, qui prévoit de fournir à Israël des armes pour une valeur de 38 milliards de dollars, y compris les bombes avec lesquelles Israël est en train d’exterminer les Palestiniens à Gaza.