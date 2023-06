Il vecchio mondo è già morto e un nuovo mondo si sta delineando. Per capire quanto accade a livello internazionale è necessario attingere a fonti diverse. Non ci si può accontentare delle tre grandi agenzie di stampa allineate, AFP, AP e Reuters. Si devono ascoltare voci diverse, confrontare argomentazioni contraddittorie.

Per aiutarvi pubblichiamo un notiziario settimanale, Voltaire, attualità internazionale, che riassume i fatti e gli argomenti degli uni e degli altri.

Questa preziosa fonte d’informazione è accessibile solo su abbonamento:

Nel sommario di questa settimana:

EDITORIALE

• In discussione l’accordo internazionale sui cereali

AMERICHE

• Il Canada considera la Repubblica Domenicana il proprio cortile di casa

• Antony Blinken in Cina

• Gli Stati Uniti spendono quasi la metà della somma dei budget mondiali per la Difesa

• La Corte suprema dà ragione alle tribù indiane

• Un’eletta Democratica chiede la fucilazione di Donald Trump

• Donald Trump non ha diritto di esporre pubblicamente la propria difesa

• Hunter Biden trova un accomodamento con il procuratore

• La Camera dei rappresentati vota una risoluzione di condanna di Adam B. Schiff

• YouTube censura Robert Kennedy Jr.

EUROPA

• Conferenza internazionale sulla ricostruzione dell’Ucraina

• Boris Johnson fa il giornalista al Daily Mail

• Le accuse dell’SGDN alla Russia sono parte della campagna di calunnie della Nato

• Il magistrato che indaga sul Qatargate rinuncia all’incarico

• Strategia di Sicurezza nazionale della Germania

• Li Qiang in Germania

• Svezia, estradato un simpatizzante del PKK

• Conferenza segreta in Norvegia

• L’Unione Europea fabbrica munizioni per l’Ucraina

• Il parlamento europeo chiede una regolamentazione dei software-spia

• L’Albania perquisisce i Mujahiddin del popolo

• Ucraina, principale centro di traffico d’organi

• Il bilancio delle perdite umane secondo il ministero ucraino della Difesa

• Il comando ucraino sostiene di aver distrutto in volo dei Kinzhal

• Si conferma l’alleanza tra “sionisti revisionisti” e “nazionalisti integralisti”

• Morto il generale Sergei Goryachev

• Il Forum economico di San Pietroburgo

• Scambi di gentilezze tra avversari

• Suicidio di un oppositore russo durante la detenzione

AFRICA

• L’Algeria si allontana dalla Francia e si avvicina alla Russia

• Il Mali esige il ritiro dei Caschi Blu

• Attacco jihadista in Uganda

• La Somalia chiede la rimozione delle sanzioni

ASIA

• Israele arma i Paesi arabi

• Israele mette a punto un sistema per l’intercettazione di missili ipersonici

• Negoziati segreti iraniano-statunitensi

• Chi incasserà gli introiti di Gaza Marine 1?

• Gli Stati Uniti continuano a opporsi alla ricostruzione della Siria

• L’Unione Europea continua a opporsi alla ricostruzione della Siria

• Il Pentagono spiega degli F-22A Raptor in Siria

• Ripresa delle relazioni diplomatiche tra il Qatar e gli Emirati

• Ripristino dei voli Yemen-Arabia Saudita

• Le banche iraniane si connettono con l’estero

• Problema protocollare saudo-iraniano

• Accordo tra Beijing e il Kuomintang

• Ecco come la Cina concepisce l’uguaglianza tra civiltà

• Doppiogioco giapponese in Ucraina

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

• La Turchia rimette in causa alcuni piani d’intervento rapido della Nato