De oude wereld is al dood, terwijl een nieuwe wereld wordt georganiseerd. Om te begrijpen wat er internationaal gebeurt, heb je verschillende bronnen nodig. Je kunt je niet tevreden stellen met de drie grote conformistische nieuwsagentschappen AFP, AP en Reuters. Je moet verschillende geluiden horen. De confrontatie aangaan met tegenstrijdige argumenten.

Om u te helpen, publiceren wij een wekelijkse nieuwsbrief, Voltaire, actualité internationale, waarin de feiten en argumenten van beide zijden worden samengevat.

Deze schat aan informatie is alleen beschikbaar via een abonnement:

– jaarabonnement: 150 euro

– maandabonnement: 15 euro

In het nummer van deze week

EDITORIAAL

• Internationale graanovereenkomst op losse schroeven

AMERIKA’S

• Canada beschouwt de Dominicaanse Republiek als zijn achtertuin

• Antony Blinken in China

• De Verenigde Staten geven bijna de helft van alle defensiebudgetten ter wereld uit

• Hooggerechtshof beslist in het voordeel van Inheemse stammen

• Een Democraat roept op tot het doodschieten van Donald Trump

• Donald Trump mag zijn verdediging niet in het openbaar voeren

• Hunter Biden treft schikking met aanklager

• Huis van Afgevaardigden neemt resolutie aan waarin Adam B. Schiff wordt veroordeeld

• YouTube censureert Robert Kennedy Jr.

EUROPA

• Internationale conferentie over het herstel van Oekraïne

• Boris Johnson sluit zich aan bij Daily Mail

• SGDN beschuldigingen tegen Rusland onderdeel van NAVO lastercampagne

• De magistraat die onderzoek deed naar Qatargate heeft zich teruggetrokken

• Duitse nationale veiligheidsstrategie

• Li Qiang in Duitsland

• Zweden levert PKK-sympathisant uit

• Geheime conferentie in Noorwegen

• De Europese Unie wordt de munitiefabrikant van Oekraïne

• Europees Parlement roept op tot regulering van spyware

• Albanië doorzoekt de Volksmujahedeen

• Oekraïne wordt het belangrijkste centrum voor orgaanhandel

• De menselijke tol van de operaties volgens het Oekraïense ministerie van Defensie

• Oekraïense commandanten beweren Kinjals tijdens de vlucht te hebben vernietigd

• De alliantie tussen "revisionistische zionisten" en "integrale nationalisten" wordt bevestigd

• Overlijden van generaal Sergej Gorjatsjov

• Het Economisch Forum van Sint-Petersburg

• Vriendschappelijke uitwisselingen tussen tegenstanders

• Zelfmoord van een Russische tegenstander tijdens zijn gevangenschap

AFRIKA

• Algerije wendt zich van Frankrijk tot Rusland

• Mali eist terugtrekking vredesmacht

• Jihadistische aanslag in Oeganda

• Somalië eist opheffing sancties tegen het land

AZIË

• Israël bewapent Arabische landen

• Israël ontwikkelt hypersonisch raketonderscheppingssysteem

• Geheime onderhandelingen VS-Iran

• Wie profiteert van de opbrengst van Gaza Marine 1?

• De Verenigde Staten zijn nog steeds tegen de wederopbouw van Syrië

• De Europese Unie is nog steeds tegen de wederopbouw van Syrië

• Het Pentagon zet F-22A Raptors in in Syrië

• Herstel van diplomatieke betrekkingen tussen Qatar en de Emiraten

• Hervatting van de vluchten tussen Jemen en Saoedi-Arabië

• Iraanse banken sluiten aan in het buitenland

• Saoedisch-Iraans protocolprobleem

• Overeenkomst tussen Beijing en de Kuomintang

• Hoe China de gelijkheid tussen beschavingen ziet

• Japans bedrog in Oekraïne

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

• Turkije zet vraagtekens bij enkele snelle actieplannen van de NAVO