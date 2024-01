Potete scaricare la raccolta annuale 2023 del notiziario Voltaire, attualità internazionale, che viene inoltrato ogni settimana agli abbonati. Consultandola, potrete constatare che si tratta di uno strumento che non sono fornisce una notevole mole di informazioni, ma le affronta in modo molto diverso dai media più diffusi.

Abbiamo via via costituito un gruppo di specialisti che ci consentono di occuparci di quasi tutte le regioni del mondo. Consultando la raccolta potrete costatare voi stessi come il notiziario si sia progressivamente sviluppato; per continuare a crescere contiamo sulle vostre osservazioni. È attualmente disponibile in sei lingue e, benché suscettibile di miglioramento, già ora non ha equivalenti.

Potete abbonarvi al coso mensile di 15 euro, o annuale di 150 euro.

Il rinnovo dell’abbonamento è automatico.

Per disdirlo basta scrivere a thierry.meyssan@voltairenet.org (N.B. non rispondete alle mail automatiche, il vostro messaggio non ci verrebbe recapitato. Scriveteci utilizzando il nostro indirizzo di posta elettronica).

Precisate, per cortesia, a quale lingua siete abbonati.

Ogni venerdì riceverete una mail dall’indirizzo News-voltaire-it@voltairenet.org in cui troverete l’URL da cui scaricare l’ultimo numero. Se non ricevete le nostre comunicazioni, verificate innanzitutto che non si trovino nella casella “spam”. Talvolta accade, sebbene non se ne conosca la ragione.

70