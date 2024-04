Pubblichiamo un notiziario settimanale, Voltaire, attualità internazionale, che riassume i fatti e gli argomenti degli uni e degli altri, abbiamo iniziato nell’estate 2022 e progressivamente abbiamo costituito una squadra di specialisti che ci permette di avere uno sguardo sul mondo intero. Questo notiziario, benché ancora imperfetto, già ora non ha equivalenti.

Nel sommario del n° 84

EDITORIALE

1037 La Georgia e il finanziamento di organizzazioni politiche dall’estero

AMERICHE

1038 Imprese occidentali autorizzate a rifornirsi di metalli russi

1039 Usa: la Camera dei rappresentanti approva aiuti a Paesi stranieri per 95 miliardi di dollari

1040 Mike Johnson cambia radicalmente linea politica

1041 La Camera dei rappresentanti prosegue le audizioni sull’ondata di antisemitismo nelle università

1042 Nei campus statunitensi manifestazioni pro-palestinesi generalizzate

1043 L’immunità presidenziale davanti alla Corte suprema

1044 Benni Thompson propone di togliere la protezione, in caso di condanna, all’ex presidente Donald Trump

1045 Secondo Tucker Carlson la Cia ricatta alcuni parlamentari

1046 Gli Stati Uniti e il battaglione criminale Netzah Yehuda

1047 Al New York Times nuove direttive su come usare il vocabolario

1048 La FCC corrotta da George Soros

1049 Gli statunitensi pensano che la stampa nel loro Paese non sia libera

1050 Il Nicaragua chiude l’ambasciata di Seul e ne apre una a Pyongyang

1051 Ad Haiti un nuovo governo privo di legittimità

1052 Washington “sanziona” il Venezuela

1053 L’Argentina chiede di diventare «partner mondiale» della Nato

EUROPA

1054 Lo scandalo nel Regno Unito del sangue contaminato

1055 La Francia riduce le forze armate

1056 I Paesi Bassi esortano a estendere le sanzioni adottate contro i coloni di Cisgiordania

1057 Andrzej Duda dichiara la Polonia pronta ad accogliere bombe atomiche statunitensi

1058 Andrzej Duda denuncia l’acquisizione di terreni agricoli ucraini da parte di multinazionali statunitensi

1059 Viktor Orban denuncia il bellicismo della Ue

1060 Per Peter Szijjarto, Bruxelles e Washington fanno a gara per rafforzare la guerra in Ucraina

1061 Il parlamento europeo difende l’impiego di fondi esteri per campagne politiche

1062 Il parlamento europeo limita i pagamenti in contanti a 10 mila euro

1063 Verso un Trattato di pace tra Armenia e Azerbaijan

1064 La Gagauzia sotto pressione

1065 L’interpretazione escatologica di Andriy Yermak della guerra in Ucraina

1066 Volodymyr Zelensky ringrazia gli Stati Uniti

1067 L’economia russa in buona salute

1068 Rivelazioni di Sergei Lavrov sulla proposta di trattato di pace con l’Ucraina del 2022

1069 Secondo Sergei Lavrov, Washington blocca ogni negoziato sulle armi nucleari

1070 Arresto del viceministro russo alla Difesa

1071 Video dell’équipe Navalny

1072 La Russia rafforza il coordinamento contro il terrorismo

AFRICA

1073 Il Marocco impegnato nei negoziati tra Palestina e Israele

1074 Il “generale” Mohamed Hamdan Dagalo nel mirino di Washington

1075 Messo in discussione il franco CFA

1076 Il Niger rompe con le forze armate statunitensi

1077 Il Ciad di prepara alla rottura con gli Occidentali

ASIA

1078 L’attacco israeliano all’Iran del 19 aprile

1079 Itamar Ben-Gvir si fa beffe dell’attacco israeliano contro l’Iran

1080 I precedenti attacchi di droni israeliani

1081 Il generale Yitzhak Brik prevede una catastrofe

1082 Bezalel Smotrich legalizza colonie ebraiche in Cisgiordania

1083 Lo Shin Beth preoccupato per l’allentamento delle condizioni di detenzione dei terroristi ebrei

1084 Avner Netanyahu chiede venga rimossa da Wikipedia la scheda che lo riguarda

1085 Il centro di tortura israeliano di Sde Teiman

1086 Meir Porush pretende che l’Onu faccia avere pane non lievitato e vino agli ostaggi a Gaza

1087 Dimissioni di generali israeliani

1088 Hamas cerca un nuovo asilo politico

1089 I prigionieri di guerra di Hamas

1090 Pogrom contro gli arabi in Cisgiordania

1091 La Turchia ipotizza di espellere la Nato da Incirlik

1092 L’Iran sta per ricevere dei Sukhoi 35

1093 La campagna elettorale indiana intaccata dal settarismo

1094 Il Pakistan e l’Iran adicono le Nazioni Unite per il bombardamento di locali diplomatici da parte di Israele

1095 La Corea del Nord rafforza la cooperazione economica e militare con l’Iran

1096 Xi Jinping dichiara che gli Stati Uniti devono smettere di armare l’Ucraina

1097 Riforma delle forze armate cinesi

1098 Wang Yi condanna il veto degli Stati Uniti all’adesione della Palestina all’Onu

1099 Sanae Takaichi onora il militarismo giapponese

OCEANIA

1100 Joe Biden insulta la Papuasia-Nuova Guinea

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

1101 Secondo il Sipri, gli Occidentali aumentano pericolosamente le spese militari

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

1102 Il Meccanismo illegale d’inchiesta sulla Siria non si ferma

1103 La Russia pone il veto a una risoluzione ridondante sulle armi nucleari nello spazio

1104 Gli Usa pongono il veto all’adesione plenaria della Palestina

1105 L’Onu pronto a fornire cibo ai palestinesi

1106 L’inchiesta indipendente dell’Onu ha accertato che l’UNRWA è assolutamente neutrale

1107 Verso un’inchiesta sulle fosse comuni degli ospedali di Shifa e Nasser