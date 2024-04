Pubblichiamo un notiziario settimanale, Voltaire, attualità internazionale, che riassume i fatti e gli argomenti degli uni e degli altri. Abbiamo iniziato nell’estate 2022 e progressivamente abbiamo costituito una squadra di specialisti che ci permette avere uno sguardo sul mondo intero. Questo notiziario, benché ancora imperfetto, già ora non ha equivalenti.

Questa preziosa fonte d’informazione è accessibile solo su abbonamento:

• Sottoscrizione annuale, 150 euro

• Sottoscrizione mensile, 15 euro.

Nel sommario del numero 83:

EDITORIALE

0970 Quando l’Occidente confonde Diritto e Politica

AMERICHE

0971 Il Canada condanna la risposta iraniana

0972 Le riserve indiane degli Stati Uniti infiltrate dai cartelli della droga messicani

0973 Il Congresso adotta un’estensione anticostituzionale dei poteri di controllo della NSA

09874 Washington garantisce la difesa di Israele

0975 Mike Johnson esorta a sostenere Israele

0976 Washington non sosterrà un attacco militare israeliano

0977 Washington adotterà nuove sanzioni contro l’Iran

0978 I predicatori evangelici più influenti pregano per un attacco israeliano contro l’Iran

0979 Foreign Affairs riconosce che a marzo 2022 la Russia fece una proposta di pace all’Ucraina

0980 Il Messico esorta il Medio Oriente a mantenere la calma

0981 Bogotà denuncia la follia di Benjamin Netanyahu

EUROPA

0982 Londra sostiene la difesa d’Israele

0983 Parigi sostiene la difesa d’Israele

0984 Un soldato franco-israeliano denunciato per tortura

0985 Amsterdam sostiene la difesa di Israele

0986 Oslo fornisce F-16 all’Ucraina per colpire la Russia

0987 La Danimarca licenzia il capo di stato-maggiore dopo il fallimento dell’operazione contro Ansar Allah

0988 Berlino sostiene la difesa d’Israele

0989 Berlino esorta il Medio Oriente alla calma

0990 I Lloyd’s di Londra e Arch Insurance non indennizzeranno Nord Stream

0991 Denunce contro Alp Services

0992 Bloccati i negoziati sul Caucaso del Sud

0993 Kiev condanna la risposta iraniana

0994 L’Ucraina minaccia gli Stati Uniti di provocare una crisi petrolifera

0995 Fallito il nuovo accordo per il trasporto dei cereali nel Mar Nero

0996 La partecipazione russa alla risposta iraniana

0997 La CSI fa il bilancio delle azioni segrete occidentali

0998 Mosca si preoccupa delle accuse francesi

AFRICA

0999 Guerra civile a Tripoli

1000 Per il Sudan 840 milioni di dollari

ASIA

1001 Errore della propaganda israeliana

1002 Bilancio della risposta iraniana in Israele

1003 Gli israeliani contrari a un attacco all’Iran che minaccerebbe le loro alleanze difensive

1004 Benjamin Netanyahu favorevole a un attacco all’Iran

1005 L’esorbitante costo della difesa antiaerea israeliana

1006 La coalizione di Netanyahu spinge per un attacco all’Iran

1007 Israel Katz prepara l’attacco israeliano contro l’Iran

1008 Benny Ganz si congratula per il successo dell’alleanza per difendere Israele

1009 Yair Lapid chiede di nuovo le dimissioni di Benjamin Netanyahu

1010 Itamar Ben-Gvir risponde ad Ali Khamenei

1011 Rilevante fuga di dati in Israele

1012 Hamas appoggia la risposta iraniana

1013 Amman sostiene di fatto la Difesa israeliana

1014 Israele annulla due attacchi all’Iran

1015 Bezalel Smotrich accusa l’opposizione di dividere Israele

1016 Il Mossad uccide a Beirut Ahmed Srour

1017 L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno partecipato alla difesa d’Israele

1018 Gravi dissensi tra l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti

1019 Riyad esorta il Medio Oriente alla calma

1020 Il Qatar rivede la propria posizione su Hamas

1021 Teheran cattura un portacontainer israeliano

1022 Gli iraniani avevano preavvertito il Consiglio di sicurezza delle conseguenze delle sue indecisioni

1023 Teheran aveva preavvertito del proprio attacco

1024 Teheran valuta la propria azione

1025 Traffico aereo interrotto in Medio Oriente

1026 Teheran s’indigna della retorica dell’Europa occidentale

1027 Ibrahim Raissi mette in guardia contro ogni sostegno a un attacco israeliano contro l’Iran

1028 Le Isole Salomone proseguono il loro avvicinamento alla Cina

1029 Beijing condanna un’eventuale estensione dell’AUKUS

1030 La Cina dinanzi alla crisi ucraina

ASSOCIAZIONI INTERNAZIONALI

1031 Conferenza della Edmund Burke Foundation a Bruxelles

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

1032 Antonio Guterres mette in guardia contro l’escalation

1033 L’UNRWA denuncia il flagrante disprezzo di Israele per gli operatori umanitari

1034 L’AIEA riprende le ispezioni in Iran

1035 Kristalina Georgieva riprende il timone del FMI

1036 Il G7 sostiene Israele e condanna l’Iran