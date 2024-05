Pubblichiamo un notiziario settimanale, Voltaire, attualità internazionale, che riassume i fatti e gli argomenti degli uni e degli altri, abbiamo iniziato nell’estate 2022 e progressivamente abbiamo costituito una squadra di specialisti che ci permette di avere uno sguardo sul mondo intero. Questo notiziario, benché ancora imperfetto, già ora non ha equivalenti.

Nel sommario del n° 85

EDITORIALE

• 1108 Ritorna l’affare Kastner

AMERICHE

• 1109 La divisione del Partito repubblicano ridisegna la linea di frattura della vita politica israeliana

• 1110 La strategia di sicurezza della Sanità globale

• 1112 Bernie Sanders ricorre all’espressione «pulizia etnica»

• 1113 Il piano di Biden per il Medio Oriente secondo il New York Times

• 1114 Gli episodi di confusione di Joe Biden si moltiplicano

• 1115 Secondo l’intelligence Usa, Alexei Navalny non è stato assassinato

• 1116 George Soros finanzierebbe le manifestazioni conto la pulizia etnica a Gaza

• 1117 Donald Trump e Israele

• 1118 Donald Trump e le due Coree

• 1119 Secondo l’FBI la Cina ha attaccato l’Ipac

• 1120 La lobby ebreo-statunitense ha sostenuto il FISA

• 1121 La DEA è si accinge a tollerare il consumo di cannabis

• 1122 Black Rock investe nell’esercito cinese

• 1123 Il Congresso svela le pratiche del dottor Peter Daszak

• 1124 I dipinti di George W. Bush a Walt Disney World

• 1125 Nuove manipolazioni ad Haiti

• EUROPA

• 1126 Londra potrebbe inviare truppe in Palestina

• 1127 Dimissioni di Humza Yousaf

• 1128 La Germania denuncia un utente tedesco di un social network straniero per lordofobia

• 1129 I Paesi Bassi annullano le cerimonie del 9 maggio

• 1130 Associazioni mettono in guardia la Ue sull’uso che Israele fa dei dati personali di propri cittadini

• 1131 Mario Draghi prepara il programma come presidente della Commissione europea

• 1132 Il parlamento europeo sostiene Israele contro l’Iran

• 1133 L’esercito ucraino retrocede

• 1134 Verso un Trattato di Difesa ucraino-statunitense

• 1135 L’Ucraina mobilita gli artisti occidentali

• 1136 Ondata di arresti per corruzione nell’amministrazione russa

• 1137 Mosca fornisce la prova che la guerra in Ucraina è una guerra della Nato contro la Russia

• 1138 La Russia spiega agli africani la differenza tra le sanzioni dell’Onu e le misure coercitive unilaterali degli Occidentali

AFRICA

• 1139 Voci in Egitto

• 1140 Il presidente algerino sarebbe stato vittima di un tentativo di attentato

• 1141 Confusione nel campo di Abdel Fattah al-Burhan

• 1142 Il Burkina Faso sanziona media occidentali

ASIA

• 1143 Il parere degli elettori israeliani

• 1144 I crimini di coloni della Cisgiordania

• 1145 Bezalel Smotrich contrario a ogni accordo con Hamas

• 1146 Benjamin Netanyahu favorevole a un attacco a Rafah

• 1147 Benny Gantz contrario all’abbandono degli ostaggi

• 1148 La società israeliana spaccata in due

• 1149 Il gabinetto di guerra sempre più diviso

• 1150 Itamar Ben Gvir preferisce uccidere i palestinesi piuttosto che arrestarli

• 1151 La polizia israeliana riceve l’ordine di proteggere la diaspora ebraica

• 1152 Il World Central Kitchen riprende le distribuzioni a Gaza

• 1153 Bilancio umano dei combattimenti a Gaza

• 1154 Hamas e la Giordania

• 1155 I Fratelli Mussulmani riprendono piede in Libano

• 1156 Accordo turco-iracheno contro il PKK

• 1157 L’Iraq criminalizza omosessuali e transessuali

• 1158 L’Iraq rimpatria 700 membri delle famiglie di Daesh

• 1159 L’Arabia Saudita prepara la normalizzazione delle relazioni con Israele

• 1160 Il Qatar si rivolge agli israeliani

• 1161 L’Iran libera l’equipaggio della MSC Aries

• 1162 TikTok è già internet in India

• 1163 Per la stampa Usa, Narendra Modi è un dittatore

• 1164 Le Filippine accolgono investimenti giapponesi

• 1165 La Corea del Nord si richiude un po’ di più

• 1166 Hong Kong abolisce il culto di Chiang Kai-shek

• 1167 La Marina cinese potenzia la capacità nucleare

• 1168 L’ammiraglio Zhang Youxia ribadisce che la Cina non auspica alcun confronto militare

• 1169 La Cina organizza negoziati tra Hamas e Fatah

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

• 1170 La Russia perora un’inchiesta internazionale a Gaza

• 1171 Il Consiglio di sicurezza: no a indagini internazionali sul sabotaggio dei gasdotti Nord Stream

• 1172 Situazione critica in Bosnia-Erzegovina

• 1173 La CIJ respinge le istanze del Nicaragua

• 1174 La CPI si prepara a incriminare dei dirigenti israeliani