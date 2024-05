Pubblichiamo un notiziario settimanale, Voltaire, attualità internazionale, che riassume i fatti e gli argomenti degli uni e degli altri, abbiamo iniziato nell’estate 2022 e progressivamente abbiamo costituito una squadra di specialisti che ci permette di avere uno sguardo sul mondo intero. Questo notiziario, benché ancora imperfetto, già ora non ha equivalenti.

Nel sommario del n° 86

EDITORIALE

• 1175 L’Ucraina sull’orlo dell’abisso

AMERICHE

• 1176 La Casa Bianca blocca la fornitura di armi a Israele

• 1177 Modificata la legge sul censimento

• 1178 Un articolo del New York Times denunciato da 59 professori di giornalismo

• 1179 Convention delle Forze Speciali

• 1180 Rapporto intermedio del Congresso sulla censura negli Stati Uniti

• 1181 Morte di due testimoni-chiave contro Boeing

• 1182 Trinidad-e-Tobago riconosce lo Stato di Palestina

• 1183 Antigua-e-Barbuda autorizza una zona economica speciale cinese

• 1184 Il Nicaragua rinuncia a fare concorrenza al Canale di Panama

• 1185 Gli Stati Uniti preparerebbero un cambiamento di regime in Bolivia

• 1186 Il corrotto José Raul Mulino fa campagna contro la corruzione e viene eletto presidente di Panama

EUROPA

• 1187 I paramedici scozzesi invitati a non rianimare i malati di Covid di oltre 50 anni

• 1188 L’esercito britannico sorveglia Gaza

• 1189 Quel che intende Macron per «difesa europea»

• 1190 Esodo dal Mali verso la Ue, attraverso le Canarie

• 1191 Il giudice polacco Tomasz Szmydt ottiene asilo in Bielorussia

• 1192 Xi Jinping in Ungheria

• 1193 Josep Borrell ammette che, senza le armi della Ue, l’Ucraina non può resistere

• 1194 La Ue ritira il cosiddetto vaccino anti-Covid AstraZeneca

• 1195 Il parlamento europeo riconosce Sviatlana Tsikhanouskaya capo di Stato della Bielorussia

• 1196 In Georgia si prepara una rivoluzione colorata

• 1197 Serbia e Cina contro la politica dei blocchi

• 1198 La Russia emette mandati d’arresto contro Petro Poroshenko e Volodymyr Zelensky

• 1199 La Russia si prepara a un eventuale attacco della Nato

AFRICA

• 1200 Ibrahim al-Organi incaricato della repressione dell’infiltrazione palestinese in Egitto

• 1201 La Russia riallaccia i rapporti con Abdel Fattah al-Burhan

ASIA

• 1202 Israele vieta Al-Jazeera

• 1203 In Israele due prigionieri muoiono sotto tortura

• 1204 Ansar Allah annuncia l’estensione dell’operazione al Mediterraneo

• 1205 La Turchia aderisce alla denuncia del Sudafrica presso la CIJ

• 1206 Relazioni economiche irano-saudite

• 1207 La Thailandia intende ripristinare il reato di consumo di cannabis

• 1208 La Cina sostiene l’esistenza di un accordo verbale con le Filippine sull’atollo Second Thomas Shoal

• 1209 La Cina e la crisi ucraina

• 1210 Xi Jinping risponde alle accuse di Ursula von der Leyen

• 1211 Xi Jinping invita la Francia a cooperare nel campo del diritto e del commercio internazionali

• 1212 Fumio Kishida potrebbe accettare di rendere pubblico l’uso dei fondi politici

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

• 1213 L’Eurovision e la pulizia etnica a Gaza

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

• 1214 La Corte penale internazionale (CPI) reagisce ai tentativi di pressione di Israele