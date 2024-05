Emmanuel Macron n’a jamais eu d’égard pour la culture française. Lors de sa première campagne électorale, il n’a cessé de la brocarder. Son ambition passait par la présidence de la République française, mais, à ses yeux, elle ne prenait de sens que dans l’Union européenne. Durant ses deux mandats, il n’a résolu que peu de problèmes français, mais a construit avec patience la transformation de l’UE en un empire d’une trentaine d’États.

Dans son esprit, les prochains Jeux Olympiques seront l’occasion de manipuler les masses pour magnifier les « États-Unis d’Europe » de sorte qu’elles seront spontanément prêtes à la dissolution des États-membres de l’UE.

Lors de son discours programmatique de La Sorbonne, il y a sept ans, il déclamait : « Quelques semaines après les élections européennes [de 2024], Paris accueillera les Jeux olympiques. Mais ce n’est pas Paris qui reçoit. C’est la France et avec elle, l’Europe qui feront vivre l’esprit olympique né sur ce continent. Ce sera un moment de rassemblement unique, une occasion magnifique de célébrer l’unité européenne. En 2024, l’Hymne à la joie retentira, et le drapeau européen pourra être fièrement arboré aux côtés de nos emblèmes nationaux » [1].

Oui, les Jeux Olympiques de 2024 à Paris seront l’occasion pour lui de mettre en scène sa vision du monde : à chaque victoire d’un État-membre, l’hymne européen devrait être joué, si rien n’entrave ce dessein. Sans aucun doute, l’UE serait alors la puissance victorieuse. Il réaliserait ainsi le rêve du chancelier Aldolf Hitler à Berlin en 1936. Il en a d’ailleurs déjà repris les codes. Ainsi, le relais de la flamme olympique, qui n’existait pas lors des Jeux originels, est une survivance du nazisme. Le chancelier allemand avait souhaité magnifier les corps des Aryens et traverser les Balkans, préfigurant ses conquêtes à venir. Le président français entend mobiliser les Français derrière son impossible rêve européen pour mieux les manipuler dans les semaines à venir. Il a d’ailleurs confié la réalisation de la torche à Usinor, désormais dénommé ArcelorMittal, comme son prédécesseur l’avait confiée au groupe d’armement Krupp.

Ne vous inquiétez pas, je ne compare pas Emmanuel Macron à Adolf Hitler pour sous-entendre que le président français serait raciste, mais cette allusion historique sera utile à la suite de mon propos. Pour le moment, retenez qu’il y aura des athlètes russes, mais pas d’hymne russe, et aucun champion inscrit au nom de l’Union européenne, mais des hymnes européens.

Pour comprendre le piège qui se prépare et dans lequel nous allons probablement tous tomber, il faut retracer ses étapes précédentes.

Lors de son discours du 27 septembre 2017, il déclarait : « Nous avons tourné la page d’une forme de construction européenne. Les pères fondateurs ont construit l’Europe à l’abri des peuples, parce qu’ils étaient une avant-garde éclairée, parce qu’on pouvait peut-être le faire, et ils ont avancé prouvant ensuite que cela fonctionnait ». Il posait alors les principes d’une mise en scène à laquelle nous avons assisté, parfois participé, sans comprendre.

• Le 25 juin 2018, il lançait l’Initiative européenne d’intervention. Il ne s’agissait pas d’un programme de l’UE. Au moins la moitié des États membres n’en voulait pas, y compris l’Allemagne. Aussi au départ, neuf États seulement y participèrent, dont le Royaume-Uni pourtant sur le départ de l’UE. Ils sont 14 aujourd’hui. Cette initiative est aujourd’hui à l’œuvre dans le Golfe persique (European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz ou EMASoH). Elle initie une « capacité d’action autonome de l’Europe, en complément de l’Otan ».

Comprenez bien : il n’a jamais été question de créer une armée pour la défense collective des États-membres. C’est même tout le contraire auquel on assiste : la guerre en Ukraine est le prétexte à de gigantesques transferts d’armes, de sorte qu’aujourd’hui plus aucun État-membre n’a les moyens de se défendre plus de deux jours s’il était attaqué conventionnellement par un État développé. Contrairement aux discours sur le renforcement de la puissance militaire, le ministère français des Armées a, selon la Cour des Comptes, supprimé 3 599 postes de militaires l’année dernière [2]. En définitive, nous sommes déjà, et deviendrons encore plus, dépendants des États-Unis et du Royaume-Uni, c’est-à-dire de l’Otan.

• Le 4 mars 2019, Emmanuel Macron publiait une tribune libre appelant à la création d’une « Conférence pour l’Europe afin de proposer tous les changements nécessaires à notre projet politique ». Elle devait « associer des panels de citoyens, auditionner des universitaires, les partenaires sociaux, des représentants religieux et spirituels ». Afin de définir « une feuille de route pour l’Union européenne traduisant en actions concrètes ces grandes priorités » [3]. Notez que le président Macron écrivait « ces grandes priorités » avec un « c » et non pas un « s », afin de préciser que la Conférence devait exprimer les moyens de parvenir à un but qu’elle ne choisirait pas elle-même, mais qui lui était imposé.

Il s’agit de la reprise du Grand débat national qui a suivi la révolte des « Gilets jaunes ». 10 134 réunions publiques furent organisées, 19 899 cahiers de doléances furent ouverts, 16 337 mairies y participèrent, 569 000 contributions détaillées furent rédigées. Toutes ces discussions et cette paperasse finirent à la poubelle.

• Quelques mois plus tard, l’Allemande Ursula von der Leyen, présenta le programme de son administration, le 16 juillet 2019, en disant que « L’Europe est comme un long mariage. L’amour ne se développe pas nécessairement dès le premier jour, mais cela dépend » [4].

À partir de ce moment-là, l’Élysée et l’administration bruxelloise commencèrent à travailler à la transformation de l’Union en un « Empire », les communiquants disent plus joliment en une « fédération ». Il était clair qu’il ne serait pas possible de faire adopter ce bouleversement par voie de référendum. Aussi, l’administration Von der Leyen entendait procéder par étape : modifier les règles d’adoption par une procédure simplifiée puis, plus tard, dissoudre les États-membres et leur substituer un État centralisé.

• Durant son premier mandat, le président Emmanuel Macron a visité chacune des 28 capitales de l’UE. C’était sa campagne électorale pour justifier sa désignation à venir.

• D’avril 2021 à mai 2022, 830 « citoyens » européens se réunirent pour débattre de « L’avenir de l’Europe ». Cette conférence, ouverte par le président Emmanuel Macron, produisit 49 propositions et 326 mesures adressées aux présidents du Parlement, du Conseil et de la Commission [5].

Premières remarques : cette présentation des faits masque de vrais problèmes. Pour donner une apparence de légitimité au processus en cours, il s’agit de donner l’illusion que l’Empire européen n’est pas une idée venant d’en haut, mais un ardent désir des populations européennes. On parle donc de « citoyens » européens alors qu’il n’y a ni État européen, ni Peuple européen, donc pas de « citoyens » du tout. Les participants furent tirés au sort, ce qui donne l’illusion de leur représentativité et de la légitimité de leurs décisions. Or, dans la pratique, ils ont été rémunérés avec nos impôts alors qu’ils ne formaient pas une institution européenne. Ils ont adoptés certaines mesures dont ils ont longtemps discutées, mais ont aussi voté à la va-vite ce que Paris et Bruxelles souhaitaient qu’ils adoptent et qui va à l’encontre de leurs intérêts.

• Le 25 mars 2022, le Conseil européen, alors présidé par Emmanuel Macron, adoptait la Boussole stratégique. Celle-ci a d’abord défini des menaces, d’où elle a tracé les lignes directrices de sa stratégie. Elle a débouché sur la mise en place d’une Force de réaction rapide de 5 000 hommes.

• Le 9 juin 2022, le Parlement européen, après avoir adopté divers textes relatifs à la Conférence pour l’avenir de l’Europe, adopta une résolution (P9_TA(2022)0244) convoquant une Convention pour la révision des Traités, en application de l’article 48 du traité UE (Traité de Nice).

• Les 10 et 11 mars 2022, Emmanuel Macron convoquait une réunion informelle du Conseil européen à Versailles. Les chefs d’État et de gouvernement y ont approuvé la création d’un budget de soutien à l’Ukraine et le programme de changement de dépendance énergétique.

• Le 30 novembre 2022, le Conseil européen (c’est-à-dire les chefs d’État et de gouvernement) lista les 18 mesures proposées par le panel de citoyens (la Conférence sur l’avenir de l’Europe) nécessitant une révision des Traités (ST 10033 2022). Cela va de « garantir de manière obligatoire dans l’ensemble de l’UE la création de jardins d’enfants à des prix abordables et de services de garde d’enfants gratuits » à… « passer de l’unanimité au vote à la majorité qualifiée au Conseil européen », c’est-à-dire priver les États-membres de leur souveraineté.

• Il y a quelques jours, le 25 avril 2024, le président Emmanuel Macron a dressé un point d’étape lors d’un second discours solennel à La Sorbonne [6].

1- Il s’est félicité d’avoir réalisé un endettement commun de 800 milliards d’euros à l’occasion de la pandémie de Covid ; ce qu’Olaf Scholz, alors ministre des Finances allemand, a appelé « un moment hamiltonien », par analogie avec la mise en commun des dettes de la guerre d’indépendance américaine qui conduisit la création des États-Unis d’Amérique. Identiquement, la Covid a été l’occasion d’une stratégie européenne pour se fournir en vaccins ; un objectif qui n’est pas couvert par les Traités. Bien évidemment, il n’a pas noté que ces prétendus « vaccins », ainsi qu’on le découvre maintenant, n’ont pas été utiles contre la maladie. L’important à ses yeux est que les États-membres les aient achetés en commun.

2- Il s’est également félicité d’avoir réalisé l’unité de l’Union européenne à l’occasion de la guerre en Ukraine. Les États-membres ont échangé leur dépendance au gaz russe pour une autre au gaz états-unien. Enfin, ils ont réussi à sacrifier tous ensemble leurs moyens de Défense pour les donner à l’Ukraine qui les a tous consommés. Désormais l’Union européenne est totalement dépendante, économiquement et militairement, des États-Unis d’Amérique.

3- Il s’est ensuite félicité d’avoir jeté « les bases d’une plus grande souveraineté technologique et industrielle » (avec l’Allemagne en matière de filière de batteries, puis d’hydrogène, d’électronique ou encore de Santé, enfin avec le char du futur, le système de combat aérien du futur. Et avec les Pays-Bas les sous-marins). Il a alors évoqué le projet d’un bouclier anti-missile européen. Le lendemain, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, proposait un système germano-états-uno-israélien ; une illustration de ce qu’il faut entendre par « indépendance européenne ».

4- La Commission a adopté le « Green Deal » (en anglais dans le texte) ; un vaste programme écologique qui ruine des pans entiers de l’économie. Au demeurant, celui-ci , à l’approche des élections européennes, a déjà été amputé de ses mesures phares contre les agriculteurs.

5- L’UE a réaffirmé ses frontières et conçu à la fois une politique de lutte contre quelques milliers d’immigrés clandestins et d’ouverture de ses frontières à quelques millions d’immigrés choisis.

6- L’UE a « commencé à repenser sa géographie dans les limites de notre voisinage. L’Europe se pense désormais comme un ensemble cohérent après l’agression russe, en affirmant que l’Ukraine et la Moldavie font partie de notre famille européenne et ont vocation à rejoindre l’Union, le moment venu, comme les Balkans occidentaux ». Au début de cet article, j’avais évoqué une Union de plus 30 membres, ce sera donc bien le cas.

Maintenant réfléchissons à ce que signifie cette stratégie. Ses partisans nous expliquent qu’ils veulent créer une entité capable de rivaliser avec les États-Unis d’Amérique et la Chine.

Observons que l’UE a pris la suite des Communautés économiques européennes (CEE) voulue par les États-Unis et le Royaume-Uni. Les six États fondateurs ne pouvaient bénéficier du plan marshall sans prendre l’engagement de la former. Par la suite, lorsque l’Otan fut créée, la Commission le fut aussi afin de transcrire dans les droits nationaux les normes de l’Alliance atlantique. Cette dépendance est toujours vraie. C’est pourquoi :

– L’Union et l’Alliance ont toutes deux leur siège à Bruxelles ;

– Le secrétaire général de l’Otan est fréquemment invité au Conseil des chefs d’État et de gouvernement de l’Union ;

– L’élargissement de l’Union aux anciens États du bloc de l’Est a été annoncée par le secrétaire d’État états-unien, James Baker, avant que le Conseil européen ne se réunisse ;

– Le Traité de Nice dispose que la Défense des États de l’Union est assurée par l’Alliance atlantique. Celle-ci est régie par la Déclaration commune de 2023 [7].

L’idée de rivaliser avec les États-Unis est donc ridicule, puisque l’UE ou l’Empire qui lui succédera, est une création de ces États-Unis. Quant à rivaliser avec la Chine, c’est reprendre la vision néo-conservatrice du monde qui suppose une « concurrence » inéluctable entre les grandes puissances et refuser la vision chinoise qui, au contraire, pense une « coopération harmonieuse ».

Quelques personnalités françaises dénoncent le projet impérial d’Emmanuel Macron au nom de la souveraineté nationale chère à Charles De Gaulle. Pour ma part, je n’aurais rien contre appartenir à un pays plus grand que le mien, au moins faudrait-il que je me sente membre de son Peuple, mais l’UE n’est qu’un agrégat de peuples distincts ; formés par des histoires et des cultures différentes. Avant son élection, Emmanuel Macron se gaussait d’une culture française d’un autre âge. Aujourd’hui, il n’a pas montré l’existence d’une culture de l’Union européenne et donc d’un Peuple de l’Union européenne. Je continue à me sentir plus proche des Espagnols et des Russes que des Polonais et des Lituaniens.

Enfin dernière remarque, le projet impérial d’Emmanuel Macron ne se réalisera pas aujourd’hui car il est dépassé depuis longtemps. Il repose sur l’idée qu’une autorité verticale, exercée sur un territoire très vaste, serait puissante. C’était vrai à l’heure industrielle lorsque l’on pensait à travers des organisations énormes formées sur le modèle des usines des grands combinats. Mais aujourd’hui, à l’heure de l’informatique, du numérique et de l’Intelligence artificielle, les seules structures qui réussissent fonctionnent horizontalement en réseau.

Le professeur de droit Walter Hallstein conçut le « Nouvel ordre européen » que le chancelier Adolf Hitler tenta de réaliser. Son idée était de fédérer les différents États européens autour d’une Allemagne élargie à tous les territoires de peuples germanophones. Par la force du nombre, Berlin aurait alors gouverné l’Europe. Walter Hallstein n’était probablement pas nazi, mais il fut choisi pour négocier ce projet avec le duce Benito Mussolini. En 1958, il devint le premier président de la Commission européenne, preuve que les États-Unis et le Royaume-Uni avaient adopté, pour leur compte, le « Nouvel ordre européen », une fois l’Allemagne écrasée. C’est pourquoi, au début de cet article, je notais la ressemblance des intentions du président Macron pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec celles du chancelier Adolf Hitler pour les Jeux de Berlin 1936. Dans les deux cas, il s’agit d’une manipulation de masse au service d’un impossible rêve impérial.