Эммануэль Макрон никогда не питал уважения к французской культуре. Во время своей первой предвыборной кампании он постоянно потешался над ней. Его целью было президентство Французской Республики, но по его убеждению оно имело смысл только в рамках Евросоюза. За два срока своего правления он решил лишь малую часть французских проблем, но терпеливо строил ЕС, превратив его в империю, состоящую из тридцати государств.

В его понимании, предстоящие Олимпийские игры станут поводом для манипулирования массами с целью возвеличить «Соединенные Штаты Европы» с тем, чтобы они были безропотно готовы к роспуску стран-членов ЕС.

В своей программной речи в Сорбонне семь лет назад он заявлял: «Через несколько недель после европейских выборов [в 2024 году] в Париже состоятся Олимпийские игры. Но не только Париж будет их принимать. Вся Франция, а вместе с ней и вся Европа, сохранит олимпийский дух, рожденный на этом континенте. Это будет уникальный момент единения, великолепная возможность отпраздновать европейское единство. В 2024 году прозвучит «Ода радости», и европейский флаг будет гордо развеваться рядом с нашими национальными эмблемами» [1].

Конечно, Олимпийские игры 2024 года в Париже станут для него возможностью продемонстрировать свое мировоззрение: каждый раз, когда страна-член ЕС будет побеждать, будет звучать европейский гимн. Победителем, разумеется, станет ЕС. Тем самым он осуществит мечту канцлера Адольфа Гитлера, озвученную им в Берлине в 1936 году. Он уже принял те же каноны. Например, передача олимпийского огня, которой не было на первоначальных Играх, - это наследие нацизма. Канцлер Германии хотел возвеличить тела арийцев и перешагнуть через Балканы, предвещая свои будущие завоевания. А президент Франции намерен мобилизовать французов на реализацию своей несбыточной европейской мечты, чтобы в ближайшие недели манипулировать ими. Он поручил изготовление факела компании Usinor, которая теперь называется ArcelorMittal, точно так же, как его предшественник поручал это оружейному концерну Krupp.

Не переживайте, я не сравниваю Эммануэля Макрона с Адольфом Гитлером, чтобы намекнуть, что французский президент - расист, но этот исторический экскурс пригодится мне в дальнейших рассуждениях. Пока же имейте в виду, что будут российские спортсмены, но не будет российского гимна, и не будет чемпиона, зарегистрированного от имени Европейского союза, но будет гимна Европы.

Чтобы понять, какая заготовлена ловушка, в которую мы все, вероятно, попадём, нужно проследить все предыдущие этапы.

В своей речи 27 сентября 2017 года он сказал: «Мы перевернули страницу одной из форм европейского строительства. Отцы-основатели строили Европу в отрыве от народа, потому что они считали себя просвещенным авангардом, потому что, возможно, так можно было делать, и они шли вперёд и доказывали, что это работает». Он изложил принципы постановки, свидетелями которой мы стали, а иногда и участниками, не отдавая себе отчета.

– 25 июня 2018 года он объявил о начале реализации Европейской инициативы по вмешательству. Это не было программой ЕС. По меньшей мере половина государств-членов, включая Германию, не хотели этого. Поэтому первоначально её участниками стали только девять стран, включая Великобританию, которая собиралась покинуть ЕС. Сегодня их уже 14. Сейчас эта инициатива реализуется в Персидском заливе (Европейская морская осведомлённость в Персидском заливе - EMASOH). Она инициирует создание «собственного европейского потенциала для действий в дополнение к НАТО».

Имейте в виду, что речь никогда не шла о создании армии для коллективной обороны государств-членов. Совсем наоборот: война на Украине стала предлогом для огромных поставок оружия, так что сегодня ни одно государство-член не имеет средств для самообороны в течение более чем двух дней, если бы на него совершило нападение развитое государство с использованием обычных вооружений. Вопреки всем разговорам об укреплении военной мощи, Министерство вооруженных сил Франции в прошлом году сократило 3 599 военных должностей, согласно данным Счетной палаты [2]. Короче говоря, мы уже зависим и будем ещё больше зависеть от Соединённых Штатов и Великобритании, то есть от НАТО.

• 4 марта 2019 года Эммануэль Макрон опубликовал статью, в которой призвал к созданию «Конференции для Европы с тем, чтобы предложить все необходимые преобразования для нашего политического проекта». В ней должны смогут участвовать «отобранные группы граждан», и в ходе конференции «будут заслушаны специалисты из университетов, религиозные деятели, духовные лидеры». Целью было определить «дорожную карту для Европейского союза, воплощающую эти основные приоритеты в конкретные действия» [3]. Обратите внимание, что президент Макрон написал «эти» основные приоритеты, а не «наши», давая понять, что Конференция должна была выразить средства достижения цели, которую она не выбирала сама, но которая была ей навязана.

Это повторение Большого национального диалога, который последовал за бунтом «Жёлтых жилетов». Было проведено 10 134 общественных собрания, открыто 19 899 книг соболезнований, в работе приняли участие 16 337 мэрий, было выпущено 569 000 подробных материалов. Все эти дискуссии и эта писанина оказались выброшенными на свалку.

• Несколько месяцев спустя немка Урсула фон дер Ляйен представила программу своей администрации 16 июля 2019 года, заявив, что «Европа - это как долгий брак. Любовь не обязательно возникает с первого взгляда, всё зависит от обстоятельств [4].

С этого момента Елисейский дворец и брюссельская администрация начали работать над превращением Союза в «империю», или, как выражались коммуникаторы, в «федерацию». Было ясно, что провести этот переворот через референдум не удастся. Поэтому администрация фон дер Ляйен намеревалась действовать поэтапно: сначала установить правила принятия по упрощенной процедуре, а затем распустить страны-члены и заменить их централизованным государством.

• Во время своего первого срока президент Эммануэль Макрон посетил каждую из 28 столиц ЕС. Это была его предвыборная кампания, призванная оправдать его предстоящее назначение.

• С апреля 2021 по май 2022 года 830 европейских «граждан» собрались для обсуждения «Будущего Европы». На этой конференции, которую открыл президент Эммануэль Макрон, было выработано 49 предложений и 326 мер, адресованных председателям Парламента, Совета и Комиссии [5].

Первые замечания: такое представление фактов маскирует реальные проблемы. Чтобы придать видимость легитимности происходящему процессу, предполагается создать иллюзию, что европейская империя - это не идея свыше, а страстное желание народов Европы. Поэтому говорят о «европейских гражданах», в то время как на самом деле нет ни европейского государства, ни европейского народа, а значит, нет и «европейских граждан». Участники были выбраны по жребию, что создавало иллюзию их представительности и легитимности их решений. Однако на практике они оплачивались из наших налогов, хотя и не являлись европейским институтом. Они приняли ряд мер, которые долго обсуждали, но в итоге поспешно проголосовали за то, что хотели принять Париж и Брюссель, и что противоречит их интересам.

• 25 марта 2022 года Европейский совет под председательством Эммануэля Макрона принял Стратегический курс. Последний определяет угрозы, а на их основе главные принципы стратегии. В итоге, требуется создание сил быстрого реагирования численностью 5 000 человек.

• 9 июня 2022 года, после принятия текстов, касающихся Конференции по будущему Европы, Европейский парламент принял резолюцию (P9_TA(2022)0244), призывающую к проведению Конвенции по пересмотру соглашений в соответствии со статьей 48 Договора о ЕС (Ниццкого договора).

• 10 и 11 марта 2022 года Эммануэль Макрон созвал неформальное заседание Европейского совета в Версале. Главы государств и правительств одобрили создание бюджета для поддержки Украины и программу по ликвидации энергетической зависимости.

• 30 ноября 2022 года Европейский совет (то есть главы государств и правительств) представил список из 18 мер, предложенных группой граждан (Конференция по будущему Европы) и требующих пересмотра Договоров (ST 10033 2022). Среди них такие меры, как «гарантирование на обязательной основе на всей территории ЕС создания доступных детских садов и бесплатных услуг по уходу за детьми» и …«переход от единогласного голосования к голосованию квалифицированным большинством в Европейском совете», то есть лишение государств-членов их суверенитета.

• Несколько дней назад, 25 апреля 2024 года, президент Эммануэль Макрон подвел итоги во время второго выступления в Сорбонне [6].

1. Он выразил удовлетворение тем, что во время пандемии Ковида ему удалось добиться совокупного финансирования в размере 800 миллиардов евро; то, что Олаф Шольц, тогдашний министр финансов Германии, назвал «гамильтоновским моментом» по аналогии с распределением финансов во время американской войны за независимость, что привело к созданию Соединенных Штатов Америки. Точно так же Ковид стал поводом для разработки европейской стратегии обеспечения вакцинами, что не было предусмотрено договорами. Конечно, он не упомянул о том, что эти так называемые «вакцины», как мы теперь выяснили, были бесполезны в борьбе с болезнью. Но по его мнению, важным было то, что государства-члены закупили их сообща.

2. Он также высоко оценил единство Европейского союза во время войны на Украине. Государства-члены сменили свою зависимость от российского газа на зависимость от американского газа. В конце концов, им удалось пожертвовать всеми своими оборонными ресурсами, предоставив их Украине, которая их полностью израсходовала. Теперь Европейский союз целиком и полностью зависит от Соединенных Штатов Америки, как в экономическом, так и в военном плане.

3. Далее он выразил удовлетворение тем, что заложил «основы для большего технологического и промышленного суверенитета» (с Германией по аккумуляторам, затем по водороду, электронике и здравоохранению, и, наконец, по танку нового поколения и перспективной боевой авиационной системе. А также с Нидерландами по подводным лодкам). Затем он коснулся проекта создания европейского противоракетного щита. На следующий день министр обороны Германии Борис Писториус предложил создание единой системы Германия-США-Израиль, что является иллюстрацией того, что на самом деле подразумевается под «европейской независимостью».

4. Комиссия приняла «Зеленую сделку» - масштабную экологическую программу, которая разрушает целые сектора экономики. В преддверии европейских выборов из этой программы были исключены ключевые меры, направленные против фермеров.

5. ЕС подтвердил свои границы и разработал политику, направленную одновременно на борьбу с несколькими тысячами нелегальных иммигрантов и на открытие границ для нескольких миллионов избранных иммигрантов.

6. ЕС «начал переосмысливать свою географию в пределах нашего соседства. После российской агрессии Европа стала воспринимать себя как единое целое, подтверждая, что Украина и Молдавия являются частью европейской семьи и обречены на вступление в Союз, как и Западные Балканы». В начале этой статьи я не зря упомянул о Союзе, включающем более 30 членов – так оно и будет.

Теперь давайте подумаем, что означает эта стратегия. Её сторонники говорят нам, что хотят создать структуру, способную конкурировать с Соединенными Штатами Америки и Китаем.

Отметим, что ЕС возник на месте Европейского экономического сообщества (ЕЭС), которое хотели создать Соединенные Штаты и Великобритания. шесть государств-основателей не могли воспользоваться планом Маршалла, не взяв на себя обязательств по его формированию. Позже, когда было создано НАТО, появилась и Комиссия, чтобы перенести стандарты Атлантического альянса в национальные законы. Эта зависимость сохраняется до сих пор. И вот почему:

– ЕС и НАТО имеют свои штаб-квартиры в Брюсселе;

– Генеральный секретарь НАТО часто приглашается в Совет глав государств и правительств Союза;

– О расширении Союза за счёт стран бывшего Восточного блока было объявлено госсекретарём США Джеймсом Бейкером ещё до создания Европейского совета;

– Ниццкий договор предусматривает, что оборона стран Союза обеспечивается Атлантическим альянсом. Это предусмотрено Совместной декларацией 2023 года [7].

По этой причине идея соперничества с Соединенными Штатами просто смехотворна, поскольку ЕС или империя, которая придёт ему на смену, - это творение Соединенных Штатов. Что касается конкуренции с Китаем, то это повторение неоконсервативного видения мира, предполагающего неизбежную «конкуренцию» между великими державами, и отказ от китайского видения, которое, напротив, предполагает «гармоничное сотрудничество».

Некоторые французские политики осуждают имперский проект Эммануэля Макрона и выступают в защиту национального суверенитета, столь дорогого Шарлю де Голлю. Лично я не имею ничего против принадлежности к стране, которая больше моей страны, нужно только чтобы я чувствовал себя частью её народа, но ЕС - это ничто иное, как совокупность разных народов с разной историей и культурой. До своего избрания Эммануэль Макрон высмеивал французскую культуру прошлого века. Но он не доказал существование культуры Европейского союза, а значит, и народа Европейского союза. Я по-прежнему чувствую себя ближе к испанцам и русским, чем к полякам и литовцам.

Наконец, имперский проект Эммануэля Макрона не будет реализован также и потому, что он морально устарел. В его основе лежит идея о том, что вертикальная власть, осуществляемая на обширной территории, будет представлять большую силу. Это было верно в индустриальную эпоху, когда мы мыслили категориями огромных организаций, сформированных по образцу предприятий крупных концернов. Но сегодня в век компьютеров, цифровых технологий и искусственного интеллекта, успешно работают в основном структуры, которые взаимодействуют друг с другом с помощью связей в сети.

Профессор права Вальтер Хальштейн разработал концепцию «нового европейского порядка», который пытался установить канцлер Адольф Гитлер. Его идея заключалась в объединении различных европейских государств вокруг Германии, включившей в себя все территории германоязычных народов. Тогда Берлин стал бы править Европой благодаря численному превосходству. Вальтер Хальштейн, вероятно, не был нацистом, но именно его выбрали для переговоров по этому проекту с дуче Бенито Муссолини. В 1958 году он стал первым председателем Европейской комиссии, а это говорит о том, что Соединенные Штаты и Великобритания принялись воплощать в жизнь новый европейский порядок сразу после разгрома Германии. Именно поэтому в начале этой статьи я отметил сходство между намерениями президента Макрона в отношении Олимпийских игр в Париже 2024 года и намерениями канцлера Адольфа Гитлера в отношении Игр в Берлине 1936 года. В обоих случаях речь идёт о манипулировании массами в угоду создания империи.