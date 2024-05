L’Argentin Javier Milei (président de la République), la Française Marine Le Pen (candidate du Rassemblement national à l’élection présidentielle), le Portugais André Ventura (président de Chega ! - Ça suffit !), l’Israélien Amichai Chikl (ministre de la diaspora), le Chilien José Antonio Kast (président du Parti républicain) et l’Espagnol Santiago Abascal (président de Vox) participeront physiquement à la convention « Europa Viva 2024 », au palais Vistalegre de Madrid.

Le Hongrois Viktor Orbán (Premier ministre), l’Italienne Giorgia Meloni (présidente du Conseil des ministres), les États-uniens Matt Schlapp (Heritage Foundation) et Roger Severino (Ethics and Public Policy Center) participeront à l’événement pas liaison vidéo.

Le lien entre toutes ces personnalités n’est pas idéologique. À la veille des élections européennes, il est financier. C’est le straussien [1] états-uno-Israélien Elliott Abrams [2], co-fondateur du Project for the New American Century, administrateur de la National Endowment for Democracy (NED) et président du Tikvah Fund [3] qui finance l’évènement.

Or, « celui qui paie, décide ».