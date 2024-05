Pubblichiamo un notiziario settimanale, Voltaire, attualità internazionale, che riassume i fatti e gli argomenti degli uni e degli altri, abbiamo iniziato nell’estate 2022 e progressivamente abbiamo costituito una squadra di specialisti che ci permette di avere uno sguardo sul mondo intero. Questo notiziario, benché ancora imperfetto, già ora non ha equivalenti.

Nel sommario del n° 88

EDITORIALE

• 1268 Morte di Ebrahim Raissi e di Hossein Amir-Abdollahian

AMERICHE

• 1269 Nina Jankowicz nega di aver diretto un comitato di censura

• 1270 Senatori minacciano la CPI

• 1271 I servizi segreti israeliani monitorano i campus statunitensi attraverso un’associazione regolata dalla legge statunitense

• 1272 Il Congresso scopre le precedenti attività di EcoHealth Alliance

• 1273 Pfizer ha utilizzato dosi speciali del suo farmaco anti-Covid per i propri dipendenti

• 1274 L’Argentina vìola la Dichiarazione sulla libertà di stampa

• 1275 A Europa Viva 2024 Javier Milei insulta Pedro Sanchez

EUROPA

• 1276 La Santa Sede non proclamerà più automaticamente la natura divina dei fenomeni soprannaturali

• 1277 Rinviata l’estradizione di Julian Assange

• 1278 Lo scandalo del sangue contaminato nel Regno Unito

• 1279 Precisazioni sul terzo referendum in Nuova Caledonia

• 1280 Il partito identitario ma atlantista di Geert Wilders appoggerà il prossimo governo di coalizione dei Paesi Bassi

• 1281 Anche un procuratore tedesco indaga sulla corruzione di Ursula von der Leyen

• 1282 La Slovacchia indebolita dall’attentato a Robert Fico

• 1283 Donald Tusk a caccia dell’influenza russa in Polonia

• 1284 Norvegia, Irlanda e Spagna riconoscono la Palestina

• 1285 La Commissione europea censura altri quattro organi d’informazione

• 1286 Il Consiglio europeo prepara i diplomatici del futuro Stato unito

• 1287 Quando inizieranno i negoziati per l’adesione di Ucraina e Moldavia alla Ue?

• 1288 Veto presidenziale alla legge georgiana sul finanziamento estero delle organizzazioni politiche

• 1289 Kiev cerca di convincere i partner a confiscare i beni russi sequestrati

• 1290 L’ambasciatore Michael McFaul tenta di convincere i partner di Kiev a confiscare i beni russi sequestrati

• 1291 Volodymyr Zelensky rilancia il mito del «genocidio dei tatari di Crimea»

• 1292 Antony Blinken fotografato a Kiev davanti a simboli nazisti

• 1293 Volodymyr Zelensky non è più il legittimo presidente dell’Ucraina

• 1294 La Russia scopre gigantesche riserve di petrolio in Antartide

• 1295 Dmitri Medvedev mette in guardia dal partecipare alla conferenza sulla “formula di pace ucraina”

AFRICA

• 1296 Ousmane Sonko si autoinvita alle elezioni francesi

• 1297 Chiesti 30 anni di carcere per l’ex comandante della giunta della Guinea

• 1298 Tentativo di colpo di Stato nella Repubblica democratica del Congo

ASIA

• 1299 i Fratelli Mussulmani parteciperanno alle elezioni legislative giordane

• 1301 La Francia processa funzionari dell’intelligence siriana per tortura

• 1302 Verso un’alleanza degli sciiti anti-iraniani in Iraq

• 1303 I Barzani accusano i Talabani di ospitare il PKK

• 1304 Nuovo tentativo di colpo di Stato in Turchia

• 1305 La nuova veste della Fondazione Soros in Asia centrale

• 1306 La Cina orgogliosa dei suoi prodotti competitivi

• 1307 La Cina non ha contraddetto la Russia

• 1308 Investitura del presidente separatista Lai Ching-te

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

• 1309 Gli straussiani fanno man bassa dei nazionalisti dell’Unione europea

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

• 1310 Al Consiglio di sicurezza si bloccai il dibattito sulle armi di distruzione di massa nello spazio

• 1311 Commemorazione della Nakba alle Nazioni unite

• 1312 Karim Khan mette Israele e Palestina sullo stesso piano