Nel sommario del n° 87

EDITORIALE

• 1215 L’Assemblea generale a favore della piena adesione della Palestina all’Onu

AMERICHE

• 1216 Antony Blinken non ha visto un piano israeliano credibile a garanzia della sicurezza degli abitanti di Gaza

• 1217 Le proposte di Washington per dirottare le FDI dalla pulizia etnica della Palestina alla lotta contro il ramo di Hamas che si è unito alla Resistenza

• 1218 L’AIPAC chiede la ripresa della consegna delle armi a Israele

• 1219 Le forze armate statunitensi non sono in grado di combattere guerre ad alta intensità

• 1220 La Cina non ha interferito nelle elezioni presidenziali del 2020

• 1221 Clarence Thomas e Samuel Alito denunciano la perdita di valori negli Stati Uniti

• 1222 Washington potrebbe aver favorito l’elezione di José Raul Mulino

EUROPA

• 1223 Il Regno Unito ha partecipato all’Operazione Omega che ha torturato e assassinato in Afghanistan

• 1224 David Cameron non intende interrompere la fornitura di armi britanniche a Israele

• 1225 La Francia sulla strada della latino-americanizzazione

• 1226 I kanak chiedono l’indipendenza

• 1227 La giustizia tedesca stabilisce che la sorveglianza dell’AfD è legittima

• 1228 Attentato a Robert Fico

• 1229 L’Estonia non intende inviare truppe in Ucraina

• 1230 Josep Borrell difende l’UNRWA

• 1231 Josep Borrell denuncia un possibile attacco israeliano alla popolazione civile di Rafah

• 1232 Josep Borell commenta il voto dell’Assemblea generale delle Nazioni unite

• 1233 Il Consiglio europeo sblocca gli aiuti finanziari all’Ucraina prima della fine del mandato di Zelensky

• 1234 Il Consiglio europeo adotta misure coercitive unilaterali contro l’Iran

• 1235 Una strana “democrazia” quella del parlamento europeo

• 1236 Aleksandar Vučic vuole fare un passo verso l’Ucraina

• 1237 Washington minaccia Tbilisi

• 1238 la Cia contro gli uomini di Soros in Armenia in Georgia

• 1239 Volodymyr Zelensky tenta di sfuggire all’eventuale procedura del 22 maggio, ritirando l’adesione dell’Ucraina da alcuni articoli della Convenzione europea dei diritti dell’uomo

• 1240 I “nazionalisti integralisti” prendono male il concerto rock di Antony Blinken

• 1241 L’esercito russo si avvicina a Kharkiv

• 1242 Andrey Belousov nuovo ministro della Difesa russo

AFRICA

• 1243 Israele vìola gli Accordi di Camp David

• 1244 Yoweri Museveni fonda una dinastia

• 1245 Laurent Gbagbo accetta di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2025

• 1246 Ali Bongo denuncia il suo successore

ASIA

• 1247 Le agenzie di rating declassano Israele

• 1248 Il governo israeliano diviso su Gaza e il “giorno dopo”

• 1249 La società israeliana divisa sulla coscrizione degli Haredim

• 1250 Itamar Ben-Gvir condiziona gli aiuti umanitari alla popolazione civile di Gaza alla restituzione degli ostaggi e dei prigionieri di guerra israeliani

• 1251 I Premi Israele 2024 chiedono a Benjamin Netanyahu di non cedere ai suprematisti

• 1252 Secondo The Times, Hamas si preparerebbe a creare una base in Turchia per assassinare leader e personalità israeliane

• 1253 Hassan Nasrallah riceve una delegazione di Hamas

• 1254 Primo rimpatrio di siriani dal Libano

• 1255 Preparativi di un colpo di Stato in Giordania

• 1256 L’Iraq aumenta le riserve di petrolio

• 1257 Gli Emirati Arabi Uniti non aiuteranno Israele a commettere crimini in Palestina

• 1258 La Russia denuncia l’illegalità della guerra anglosassone contro Ansar Allah

• 1259 Sceicco Mechaal al-Ahmad al-Sabah scioglie il nuovo parlamento kuwaitiano

• 1260 Recep Tayyip Erdogan trasforma in moschea la chiesa di Saint-Sauveur-in-Chora

• 1261 La Turchia cura i resistenti palestinesi feriti

• 1262 I medici iraniani avevano accertato l’efficacia dell’Ivermectina contro il Covid-19

• 1263 Arvin Kejriwal liberato per la durata della campagna elettorale

• 1264 Guerra degli Stati Uniti contro la Cina in Myanmar

• 1265 La legge sulla sicurezza nazionale del Regno Unito è più severa di quella di Hong Kong

• 1266 Il Giappone reagisce alla propaganda statunitense

• 1267 Prime confessioni nella vicenda dei fondi segreti giapponesi