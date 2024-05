Nous publions un bulletin hebdomadaire, Voltaire, actualité internationale, qui résume les faits et les arguments des uns et des autres en les plaçant en perspective. Nous avons débuté à l’été 2022 et avons progressivement constitué une équipe de spécialistes couvrant le monde entier. Ce bulletin est encore imparfait, mais il est déjà sans équivalent.

Cette mine d’information n’est accessible que sur abonnement :

– souscription annuelle : 150 euros

– souscription mensuelle : 15 euros

En vous abonnant ; non seulement vous vous informez en profondeur, mais aussi vous soutenez notre action.

Au sommaire du numéro 88 :

ÉDITORIAL

• 1268 Décès d’Ebrahim Raïssi et de Hossein Amir-Abdollahian

AMÉRIQUES

• 1269 Nina Jankowicz dénie avoir dirigé un comité de censure

• 1270 Des sénateurs menacent la CPI

• 1271 Les services secrets israéliens surveillent les campus US via une association de droit états-unien

• 1272 Le Congrès découvre les anciennes activités d’EcoHealth Alliance

• 1273 Pfizer a utilisé des doses spéciales de son médicament anti-Covid pour ses employés

• 1274 L’Argentine viole sa déclaration sur la liberté de la presse

• 1275 Javier Milei insulte Pedro Sánchez à Europa Viva 2024

EUROPE

• 1276 Le Saint-Siège ne proclamera plus le caractère divin de phénomènes surnaturels

• 1277 L’extradition de Julian Assange reportée

• 1278 Le scandale du sang contaminé au Royaume-Uni

• 1279 Précision sur le troisième référendum en Nouvelle-Calédonie

• 1280 La parti identitaire et néanmoins atlantiste de Geert Wilders soutiendra la prochaine coalition gouvernementale des Pays-Bas

• 1281 Un procureur allemand enquête aussi sur la corruption d’Ursula von der Leyen

• 1282 La Slovaquie fragilisée par l’attentat contre Robert Fico

• 1283 Donald Tusk à la recherche de l’influence russe en Pologne

• 1284 La Norvège, l’Irlande et l’Espagne reconnaissent la Palestine

• 1285 La Commission européenne censure quatre médias supplémentaires

• 1286 Le Conseil européen prépare les diplomates du futur État-unique

• 1287 Quand débuteront les négociations d’adhésion de l’Ukraine et de la Moldavie à l’UE ?

• 1288 Veto présidentiel sur la loi géorgienne sur le financement étranger des organisations politiques

• 1289 Kiev tente de convaincre ses partenaires de confisquer les avoirs russes saisis

• 1290 L’ambassadeur Michael McFaul tente de convaincre les partenaires de Kiev de confisquer les avoirs russes saisis

• 1291 Volodymyr Zelensky relaye le mythe du « génocide des tatars de Crimée »

• 1292 Antony Blinken photographié devant des symboles nazis à Kiev

• 1293 Volodymyr Zelensky n’est plus le président légitime de l’Ukraine

• 1294 La Russie découvre de gigantesques réserves de pétrole en Antarctique

• 1295 Dmitri Medvedev met en garde contre toute participation à la conférence sur la « formule de paix ukrainienne »

AFRIQUE

• 1296 Ousmane Sonko s’invite dans les élections françaises

• 1297 30 ans de prison requis contre l’ancien commandant de la junte guinééenne

• 1298 Tentative de coup d’État en République démocratique du Congo

ASIE

• 1299 Les Frères musulmans participeront aux élections législatives jordaniennes

• 1301 La France juge des responsables du Renseignement syrien pour « tortures »

• 1302 Vers une alliance des chiites anti-iraniens en Iraq

• 1303 Les Barzani accusent les Jalabani d’héberger le PKK

• 1304 Nouvelle tentative de coup d’État en Türkiye

• 1305 Les habits neuf de la Fondation Soros en Asie centrale

• 1306 La Chine n’a pas à rougir de ses produits concurrentiels

• 1307 La Chine n’a pas contredit la Russie

• 1308 Investiture du président séparatiste Lai Ching-te

ORGANISATION INTERNATIONALE

• 1309 Les straussiens font main basse sur les nationalistes de l’Union européenne

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• 1310 Le débat sur les armes de destruction massive dans l’espace s’embourbe au Conseil de sécurité

• 1311 Commémoration de la Nakba à l’Onu

• 1312 Karim Khan met Israël et la Palestine sur un pied d’égalité