Pubblichiamo un notiziario settimanale, Voltaire, attualità internazionale, che riassume i fatti e gli argomenti degli uni e degli altri, abbiamo iniziato nell’estate 2022 e progressivamente abbiamo costituito una squadra di specialisti che ci permette di avere uno sguardo sul mondo intero. Questo notiziario, benché ancora imperfetto, già ora non ha equivalenti.

Questa preziosa fonte d’informazione è accessibile solo su abbonamento:

• Sottoscrizione annuale, 150 euro

• Sottoscrizione mensile, 15 euro.

Abbonandovi non solo vi informate approfonditamente, sostenete anche la nostra azione.

Nel sommario del n° 90

EDITORIALE

• 1382 Joe Biden presenta l’offerta di pace “israeliana

AMERICHE

• 1383 Emmanuel Macron ha ottenuto per Airbus una deroga alle sanzioni canadesi contro la Russia

• 1384 Benjamin Netanyahu invitato al Congresso

• 1385 Bernie Sanders non andrà al Congresso ad ascoltare Benjamin Netanyahu

• 1386 Intervista di Joe Biden a Time Magazine

• 1387 La Camera dei rappresentanti adotta sanzioni contro Karim Khan

• 1388 L’amministrazione Biden autorizza l’Ucraina a colpire il territorio russo

• 1389 Per due volte l’Ucraina ha forzato la mano a Washington

• 1390 Donald Trump s’impegna a declassificare i segreti politici degli Stati Uniti

• 1391 Il complotto contro Donald Trump

• 1392 Myriam Adelson compra Donald Trump

• 1393 Il Congresso rinvia James e Hunter Biden per falsa testimonianza

• 1394 Gli autori delle fake news secondo la Cia

• 1395 Elezioni generali in Messico

• 1396 Il Brasile richiama il suo ambasciatore in Israele

• 1397 Il Cile si unisce alla denuncia del Sudafrica contro Israele

EUROPA

• 1398 L’implicazione del Regno Unito nel Massacro di Gaza

• 1399 Standard & Poor’s declassa l’economia francese

• 1401 Emmanuel Macron chiede la pace in Palestina

• 1402 Israele bandito da Eurosatory 2024

• 1403 Le Isole Cook offrono la propria mediazione per la Nuova Caledonia

• 1404 La Germania autorizza l’Ucraina a colpire il territorio russo

• 1405 Kaja Kallas ridefinisce la vittoria in Ucraina

• 1406 Andrzej Duda pone il veto al riconoscimento della lingua slesiana

• 1407 Robert Fico non tornerà nelle prossime settimane

• 1408 Viktor Orbán vuole fermare il bellicismo della Ue

• 1409 Le Farmers Defense Forces a Bruxelles

• 1410 La Commissione europea denuncia la «propaganda» russa

• 1411 Monsignor Bagrat Galstanian rinuncia al ministero di vescovo

• 1412 La Georgia contro la propaganda LGBT

• 1413 Polemica sulla traduzione ufficiale in georgiano del Trattato del Nord Atlantico

• 1414 L’esercito russo respinge un attacco al ponte di Kerch

• 1415 Volodymyr Zelensky acquista il casinò di Kyrenia

• 1416 Le relazioni sino-russe secondo Volodymyr Zelensky

• 1417 Istruttori francesi già in viaggio per l’Ucraina

• 1418 L’esercito russo bombarda gli impianti energetici ucraini

• 1419 Il Cremlino prende in esame una risposta asimmetrica alle azioni dei «nemici» statunitensi

AFRICA

• 1420 L’esercito russo si schiera in Libia

• 1421 Verso un accordo russo-sudanese

• 1422 Elezioni generali in Sudafrica

ASIA

• 1423 Benjamin Netanyahu accetta l’invito del Congresso

• 1424 Per la legge israeliana l’UNRWA è un’organizzazione terroristica

• 1425 Le FDI hanno rivisto il piano per Rafah

• 1426 Secondo Benjamin Netanyahu creare uno Stato palestinese significa premiare il terrorismo

• 1427 Yoav Gallant conferma che i combattimenti non si fermeranno fino alla distruzione di Hamas

• 1428 La polizia israeliana trattiene un manifestante in isolamento per cinque giorni

• 1429 Benny Gantz afferma che l’arruolamento degli Haredim non ha conseguenze per le FDI

• 1430 Itamar Ben-Gvir afferma che il Monte del Tempio appartiene agli ebrei

• 1431 Più camion a Gaza ma meno aiuti umanitari

• 1432 Israele interrompe il trasferimento di fondi pubblici palestinesi a Gaza

• 1433 L’FPLP e la Jihad islamica eclissate a profitto di Hamas

• 1435 Bilancio umano dell’Operazione Spade di ferro

• 1436 Le Forze libanesi contro i rifugiati siriani

• 1437 I Fratelli Mussulmani di Giordania trovano un accordo con la monarchia

• 1438 Battaglia in seno all’opposizione filo-occidentale ad Afrine

• 1439 Washington potrebbe riconoscere un secondo «Kurdistan», ma anch’esso non in Turchia

• 1440 L’Arabia Saudita adegua i programmi scolastici

• 1441 Attacchi contro le catene di ristoranti statunitensi in Iraq

• 1442 Il Bahrein sollecita la mediazione cinese

• 1443 Ansar Allah attacca navi militari statunitensi

• 1444 L’UsCentCom pretende aver attaccato Ansar Allah per legittima difesa

• 1445 Ali Khamenei commenta il punto di vista di Ruhollah Khomeini sulla Palestina

• 1446 Teheran e il piano di pace “israeliano” per Gaza

• 1447 Elezioni legislative in Bharat

• 1448 Le Maldive negano l’ingresso ai cittadini israeliani

• 1449 La Cina conferma che non parteciperà alla Conferenza sulla “formula di pace” ucraina

• 1450 La Cina e il ricordo di Tienanmen

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

• 1451 La Corea del Nord divide il Consiglio di sicurezza

• 1452 L’UNRWA mette in guardia contro i rischi di disidratazione a Gaza

• 1453 Il Vanuatu denuncia l’atteggiamento coloniale della Francia in Nuova Caledonia

• 1454 La Nato pianifica trasporti di truppe e armi pesanti in Europa