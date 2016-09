On myöskin virhe kuvailla häntä autoritäärisenä poliitikkona. Todellisuudessa, hän on aina toiminut kuten joukkion johtaja eikä kukaan yritä kuvailla väkijoukon johtajaa autoritääriseksi. Aina kun hänet on löydetty kädet syvällä useissa rikollisissa toimissa, hän on aina reagoinut kieltämällä todistusaineiston ja erottamalla tai pidättämällä poliisit ja tuomarit jotka sovelsivat lakia.

AKP:n hallitseva asema vuodesta 2002 voidaan selittää sen positiivisten taloudellisten tulosten valossa sekä sen opposition ollessa hajanainen. Mutta Turkin talous on nyt luhistumassa – sen kasvuvauhti, joka pysyi lähellä 10 % vuosikymmenen ajan, putosi Libyan sodan aikana, ja putosi uudelleen salaisen sodan aikana Syyriaa vastaan. Se pysyy tällä hetkellä 3 % tasolla, mutta saattaa nopeasti tulla negatiiviseksi. Työttömyys on noussut nopeasti ja on nyt saavuttanut 11 % tason. Nämä sodat ovat käynnistettyjä Turkin liittolaisia sekä sen välttämättömiä taloudellisia kumppaneita vastaan. Koskien opposition jakautumista, CIA, joka oli työskennellyt kovasti menneisyydessä rohkaistakseen sitä, on nyt kiireinen pyrkiessään korjaamaan vahinkoja.

Käännös

