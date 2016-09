Дуго сам објашњавао, још од почетка прве женевске конференције у јуну 2012. године, да једна фракција унутар државног апарата САД води своју сопствену политику против политике Беле Куће. У почетку је заверу водио директор ЦИА и бивши оснивач ИСИС 2007. године, (« The Surge ») [ 17 ], генерал Дејвид Петреус, све док га нису ухапсили дан после Обамине победе на изборима. После је био ред на државног секретара Хилари Клинтон, која није успела да заврши свој мандат за време периода председничке транзиције због једне „непријатне“ незгоде. На крају су ту битку водили амбасадор Џефри Фелтман из своје канцеларије у УН, као и генерал Џон Ален на челу тзв. Коалиције против ИСИС. Ова група, део „дубоке државе“ САД, која се непрестано противила договору 5+1 са Ираном и која се борила против сиријске арапске Републике, задржала је чланове у Обаминој администрацији. А поготову може да рачуна на помоћ мултинационалних компанија, чији су буџети већи од државних и који могу да финансирају њихове тајне операције. То је случај на пример са нафтном компанијом Ексон-Мобил (чији је прави власник Катар), са инвестиционим фондом ККР, или са приватном војском Академи (бивши Блеквотер).

Превод

Svetlana Maksovic



