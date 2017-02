NATO lässt polnischen Oppositionsführer Mateusz Piskorski festnehmen

Am 18. Mai 2016 wurden die Wohnungen von unserem Mitarbeiter Mateusz Piskorski und von den Führungskräften seiner Partei (Konrad Rękas, Tomasz Jankowski und Nabil Malazii) von der polnischen Polizei durchsucht. Er selbst wurde verhaftet, der "Spionage" verdächtigt und hinter Gitter gebracht.

Mitteleuropa ist tief gespalten zwischen den Befürwortern einer Annäherung mit West-Europa (Europäische Union) und den Anhängern einer engeren Beziehung zu Osteuropa (Russland).

Als ehemaliger Abgeordneter und Presse Leiter hat Mateusz Piskorski das European Centre for Geopolitical Analysis gegründet und neuerdings die Zmiana (Veränderung) Partei. Er ist für eine Union der slawischen Völker in einem Russland einschließenden Europa.

An der Seite von 150 führenden politischen und militärischen Persönlichkeiten der ganzen Welt nahm er 2005 an der von Thierry Meyssan in Brüssel organisierten Konferenz Axis for Peace teil. In den letzten 10 Jahren machte er zahlreiche Reisen mit Thierry Meyssan, insbesondere in China, im Iran, in Kirgisistan, im Libanon, in Russland, in Syrien und in der Europäischen Union.

Er engagierte sich im Kampf gegen den angelsächsischen Imperialismus in vielen Ländern, vor allem in Europa, Afrika und Asien. Er wurde einer der Hauptredner der Sache der Krim, gegen die Regierung von Kiew mit authentischen Nazis.

Seit vier Jahren präsentierte ihn eine internationale Pressekampagne entweder als "ehemaligen Nazi" oder "Freund der Diktatoren". Er wurde diffamiert und von der Regierung von Beata Szydło bedrängt, welche ihn ununterbrochen in Pressekonferenzen als einen "Agenten des Auslands" anprangerte.

Seine Verhaftung unter dem verrückten Grund von Spionage "zum Wohle Russlands und Chinas" (sic) markiert den Beginn der Übernahme von Polen durch die NATO. In einem Artikel, den wir am Vorabend seiner Verhaftung veröffentlicht haben [1], kündigte Mateusz Piskorski eine NATO-Operation an, um die polnische politische Szene vor dem Gipfeltreffen der Staatschefs und der Regierungen der NATO am kommenden 8. und 9. Juli in Warschau „zu reinigen".