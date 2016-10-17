أعضاء في الكونغرس يناشدون الرئيس أوباما أن لايكون البادىء باستخدام القنبلة النووية

في رسالة موجهة للرئيس باراك أوباما، حثه 22 عضوا من الكونغرس، جميعهم من الديمقراطيين، على الالتزام بأن لايكون البادىء باستخدام الأسلحة النووية

في غضون ذلك، ذكًر وزير الدفاع، أشتون كارتر، منذ أسبوعين إلى أن واشنطن لن تتردد في اشعال حرب نووية إذا لزم الأمر

منذ انهيار اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا، والتوتر يتصاعد بين واشنطن وموسكو. وخطر نشوب الحرب العالمية الثالثة لم يكن يوما بهذا الزخم المرتفع منذ الحرب الكورية