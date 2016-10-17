شبكة فولتير

أعضاء في الكونغرس يناشدون الرئيس أوباما أن لايكون البادىء باستخدام القنبلة النووية

شبكة فولتير
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في رسالة موجهة للرئيس باراك أوباما، حثه 22 عضوا من الكونغرس، جميعهم من الديمقراطيين، على الالتزام بأن لايكون البادىء باستخدام الأسلحة النووية

في غضون ذلك، ذكًر وزير الدفاع، أشتون كارتر، منذ أسبوعين إلى أن واشنطن لن تتردد في اشعال حرب نووية إذا لزم الأمر

منذ انهيار اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا، والتوتر يتصاعد بين واشنطن وموسكو. وخطر نشوب الحرب العالمية الثالثة لم يكن يوما بهذا الزخم المرتفع منذ الحرب الكورية

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

المستندات المرفقة

 
Letter to President Obama on Nuclear no first use policy, November 13, 2016
(PDF - 979.6 كيلوبايت)
 
شبكة فولتير

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مصادر : “ أعضاء في الكونغرس يناشدون الرئيس أوباما أن لايكون البادىء باستخدام القنبلة النووية”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2016, www.voltairenet.org/article193745.html

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