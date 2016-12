Donald Trump macht Schluss mit der Regimewechsel-Politik

Nach der Absage eine Pressekonferenz einzuberufen und den Einladungen der großen TV-Sender zu folgen, sprach Donald Trump direkt zu den Amerikanern über YouTube. Anschließend begann er eine Tour durch das ganze Land, um seinen Wählern zu danken.

Am 1. Dezember 2016 in Cincinnati, Ohio, kündigte er an – nicht mehr als Kandidat, sondern als der gewählte Präsident -, dass seine Regierung das Interesse seines Volkes vor die imperialistischen Wahnvorstellungen der früheren Regierungen setzen würde.

Er sagte, sein Slogan "Amerika first!" sollte nicht als ein isolationistischer Wille oder als Verachtung anderer verstanden werden, sondern sollte in jedem Land zum Vorteil jener werden, die dort arbeiten.

In Sachen internationale Politik hat er klar behauptet, dass die Vereinigten Staaten nicht mehr „Regime-change“ betreiben werden, sondern mit all denen zusammen arbeiten würden, die es wünschen.