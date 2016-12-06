دونالد ترامب يضع حدا لسياسة تغيير الأنظمة

رفض دونالد ترامب الدعوة إلى عقد مؤتمر صحفي والرد على دعوات من محطات التلفزة الكبرى، مفضلا التحدث مباشرة إلى الأميركيين عبر يوتيوب. ثم بدأ بجولة في جميع أنحاء البلاد، ليوجه الشكر إلى ناخبيه

في خطاب له في 1 كانون أول- ديسمبر 2016 في سينسيناتي (أوهايو)، أعلن-ليس بصفته كمرشح ولكن كرئيس منتخب- أن إدارته سوف ترجح مصالح الشعب على أوهام الإمبريالية الخاصة بالإدارات السابقة

وأوضح أن شعاره "أمريكا أولا! "لا ينبغي أن يفهم على أنه إرادة انعزالية، أو على أنه تقليل من شأن الآخرين، بل ينبغي أن ينصرف كل بلد لصالح الذين يشتغلون فيه

على صعيد السياسة الدولية أكد بكل وضوح أن الولايات المتحدة لن تقدم على قلب أي نظام حكم، وأنها تنوي التعاون مع جميع أولئك الذين يرغبون في ذلك