شبكة فولتير

دونالد ترامب يضع حدا لسياسة تغيير الأنظمة

شبكة فولتير
+

رفض دونالد ترامب الدعوة إلى عقد مؤتمر صحفي والرد على دعوات من محطات التلفزة الكبرى، مفضلا التحدث مباشرة إلى الأميركيين عبر يوتيوب. ثم بدأ بجولة في جميع أنحاء البلاد، ليوجه الشكر إلى ناخبيه

في خطاب له في 1 كانون أول- ديسمبر 2016 في سينسيناتي (أوهايو)، أعلن-ليس بصفته كمرشح ولكن كرئيس منتخب- أن إدارته سوف ترجح مصالح الشعب على أوهام الإمبريالية الخاصة بالإدارات السابقة

وأوضح أن شعاره "أمريكا أولا! "لا ينبغي أن يفهم على أنه إرادة انعزالية، أو على أنه تقليل من شأن الآخرين، بل ينبغي أن ينصرف كل بلد لصالح الذين يشتغلون فيه

على صعيد السياسة الدولية أكد بكل وضوح أن الولايات المتحدة لن تقدم على قلب أي نظام حكم، وأنها تنوي التعاون مع جميع أولئك الذين يرغبون في ذلك

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

المقالة مرخص لها بموجب المشاع الإبداعي

يمكنكم إعادة نشر مقالات شبكة فولتير شرط ذكر المصدر وعدم التعديل فيها أو استخدامها لتحقيق الربح التجاري (رخصة CC BY-NC-ND).

مصادر : “دونالد ترامب يضع حدا لسياسة تغيير الأنظمة”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 6 كانون الأول (ديسمبر) 2016, www.voltairenet.org/article194393.html

Soutenir le Réseau Voltaire

Vous utilisez ce site où vous trouvez des analyses de qualité qui vous aident à vous forger votre compréhension du monde. Ce site ne peut exister sans votre soutien financier.
Aidez-nous par un don.

كيف تشارك في شبكة فولتير؟

إن جميع القيمين على الشبكة هم من المتطوعين.
-  المترجمون المحترفون: . يمكنك المشاركة عبر ترجمة المقالات

الموصل وأحياء حلب الشرقية
الموصل وأحياء حلب الشرقية
بقلم تييري ميسان
مايكل فلاين
مايكل فلاين
بقلم تييري ميسان
ترامب..القادم
ترامب..القادم
بقلم تييري ميسان