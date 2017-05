Der ehemalige britische Premierminister Tony Blair sagte dem Daily Mirror, in die Politik zurückkommen zu wollen, um den Brexit zu bekämpfen.

Während seinen zehn Jahren (1997-2007) als Premierminister hatte Tony Blair die Außenpolitik des Vereinigten Königreichs an die der Vereinigten Staaten gebunden. Er hatte mit Präsident Bill Clinton den "dritten Weg" geschaffen (weder kommunistisch noch kapitalistisch). Mit George Bush Jr. gründete er den "globalen Krieg gegen den Terror."

Mit Blick auf den irakischen Widerstand hatte er den Vereinigten Staaten eine neue Politik im "Erweiterten Nahen Osten" vorgeschlagen: das Projekt des "arabischen Frühlings".

Am Ende seiner Amtszeit (2007-15) stimmte er zu, der Gesandte des Quartetts im Nahen Osten zu sein (d.h., die Beziehungen zwischen Israel und der palästinensischen Autonomiebehörde zu überwachen). Gleichzeitig führte er persönliche Geschäfte, vor allem in Kuwait, Katar und in Kasachstan.

Seine Gattin, Rechtsanwältin Cherie Blair, hat eine große Rechtsanwaltskanzlei aufgebaut, die derzeit für den Katar arbeitet, um die Verurteilung des Präsidenten Bachar Al-Assad, vorzubereiten, die dem Sturz der Arabischen Republik Syrien folgen sollte.

Die Verbindungen von Tony und Cherie Blair mit der CIA wurden in einem Roman, Ghost, der von Roman Polanski verfilmt wurde, erwähnt.