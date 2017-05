De acordo com o serviço de informações sobre celulares (telemóveis-pt), Circa, apoiando-se em documentos do Diretor Nacional de Inteligência e no julgamento de um tribunal federal, o Presidente Obama teria ilegamente feito espionar (espiar-pt) pela NSA mais de 5. 000 Estadunidenses (Norte-americanos,pt) em de 2016.

A inquérito foi realizado pelo diretor do Circa, John F. Solomon, antigo editor-chefe do Washington Times e pesquisador do Center for Public Integrity («Centro para a Integridade Pública»- ndT).

De cada vez, as interceptações se iniciaram durante chamadas de Estadunidenses para o exterior, como em certos casos o pode autorizar a lei desde o 11-de-Setembro, depois elas continuaram ilegalmente.

Essas interceptações, sem autorização judicial, continuaram durante a campanha eleitoral presidencial e durante o período de transição, incluindo a membros da equipe de Trump.

Os documentos analisados pelo Circa referem-se apenas à ação dos serviços de Inteligência externos, não por aquela, provavelmente mais importante ainda, do FBI.

Um dos advogados da ACLU (American Civil Liberties Union), a Srª Giuliani Neema Singh, confirmou que as interceptações não tinham qualquer ligação com a luta anti-terrorista e são, portanto, ilegais de uma ponta a outra.

Em 1974, o Presidente Richard Nixon foi forçado a renunciar e vários de seus coloboaradores foram presos por ter espionado líderes da oposição.