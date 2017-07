Washington hat jegliche Unterstützung für Dschihadisten aufgegeben

Nach Angaben der Washington Post hat Präsident Trump alle Unterstützungs-Programme der CIA für Dschihadisten in Syrien beendet.

Laut der Tageszeitung wäre dieser Beschluss bei einem Treffen mit dem Direktor der CIA, Mike Pompeo und dem nationalen Sicherheitsberater, General H.R. McMaster getroffen worden. Dieser beschränkte Rat hätte noch vor dem Trump-Putin Treffen am 7. Juli stattgefunden, in dem ein Waffenstillstand im Süden von Syrien angekündigt wurde. Diese Chronologie soll die lehensartige Abhängigkeit der Trump-Administration gegenüber Russland beweisen.

Aber nach unseren eigenen Informationen datiert diese Entscheidung vom 20. Mai ungefähr. Darüber hinaus beziehe sie sich nicht nur auf die Unterstützung der Dschihadisten in Syrien, sondern auf die Dschihadisten der ganzen Welt. Donald Trump hätte dann aber die Rede von Riad halten können, in der er alle muslimische Staaten auffordert mit allen Dschihadisten zu brechen, einschließlich mit ihrer politischen Matrix, der Muslim-Bruderschaft.

In Syrien kämpfen die Vereinigten Staaten derzeit gegen Daesh mittels der Unterstützung der Kurden der PKK/YPG.

