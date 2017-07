A ocupação norte-americana e francesa do Norte da Síria

A agência de notícias turca Anadolu publicou um mapa das bases militares sobre a ocupação norte-americana e francesa na Síria, em 17 de Junho de 2017.

A Turquia entende, assim, sublinhar o apoio de Washington e de Paris aos Curdos do PKK / PYD.

A área sombreada a verde no Noroeste (Al-Bab) é a que está ocupada pelo exército Turco, (o qual também ocupa o nordeste do Chipre e Bachiqa, no Iraque).

Os Estados Unidos sempre deram a entender que tinham construído bases militares no Norte da Síria (e no passado também no Sul), mas não havia nenhum mapa completo disponível.

Duas dessas bases alojam 75 soldados das Forças Especiais francesas.

A França persiste em negar ter colocado militares na Síria.

As ocupações norte-americana, francesa e turca são ilegais faces ao Direito Internacional.