173 انتحاري منتظرين في أوروبا

أرسل الانتربول يوم 27 أيار-مايو 2017 إلى كافة قيادات الشرطة الأوروبية قائمة بأسماء 173 عضوا في داعش ، كانت أجهزة الاستخبارات الأمريكية قد أنشأتها.

ووفقا لصحيفة الغارديان التي نشرت الخبر تعتقد الولايات المتحدة انها تعر فت إلى هويات جهاديين، قدموا من أوروبا وتدربوا لدى المنظمة لتنفيذ عمليات انتحارية في بلادهم الأصلية.

لاثبات حيازتها على مثل هذه المعلومات، أكدت الولايات المتحدة أنها تمكنت من الوصول إلى مصادر موثوقة اطلعت على ملفات خاصة بداعش. كما زعمت أيضا أن داعش أنشأ هذا الجهاز بعقلية انتقامية تحسبا لهزائمه اللاحقة في الشرق الأوسط.

علاوة على ذلك، وخلافا لقائمة الأسماء ليس لهذه التفسيرات قيمة تذكر من ناحية إبلاغ أجهزة المخابرات.

“Europe given list of potential suicide killers. Interpol fears 173 Isis fighters have been trained to stage attacks on west”, Lorenzo Tondo & Patrick Wintour, The Guardian, July 22, 2017.