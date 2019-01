« Horizons et débats », n°29/30, 27 décembre 2018

La paix ne règne pas, elle doit être créée

Les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l’homme, par Moritz Nestor / Autorité et pouvoir, par Nicole Duprat / L’existence de l’euro, cause première des « gilets jaunes » / Envers qui Emmanuel Macron est-il débiteur ?, par Thierry Meyssan / S’agit-il d’« une époque de paix, de sécurité, de liberté et d’ordre juridique » ? Au sujet du livre d’Aktham Suliman « Krieg und Chaos in Nahost. Eine arabische Sicht », par Dieter Sprock / « L’Allemagne continue sur la voie de la malédiction », Lettre ouverte de Willy Wimmer / Protéger notre démocratie contre de faux arguments !, par Christian Fischer / Promouvoir la raison et l’humanité en politique, par Karl Müller / Le terrain pour l’accord-cadre avec l’UE est aplani. Un grand jeu de simulation, par Marianne Wüthrich / Au-delà de la classe moyenne, la mondialisation menace aussi la liberté et la démocratie, par Eberhard Hamer / Droit à l’autodétermination, souveraineté, Traité de Lisbonne, par Alfred de Zayas / « Dialogue au bord de la Volga : paix et entente au XXIe siècle ».