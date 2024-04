Nous publions un bulletin hebdomadaire, Voltaire, actualité internationale, qui résume les faits et les arguments des uns et des autres. Nous avons débuté à l’été 2022 et avons progressivement constitué une équipe de spécialistes couvrant le monde entier. Ce bulletin est encore imparfait, mais il est déjà sans équivalent.

Au sommaire du numéro 81 :

ÉDITORIAL

• 0865 L’affaire von der Leyen

AMÉRIQUES

• 0866 Le Canada « horrifié » par le bombardement des travailleurs humanitaires de World Central Kitchen

• 0867 Le Congrès appelle le président Joe Biden à témoigner

• 0868 Les États-uniens ne soutiennent plus Israël

• 0869 Le Pentagone fournit à Israël les bombes qui détruisent la Bande de Gaza

• 0870 Les États-Unis inquiets de se rendre complices de génocide

• 0871 Joe Biden « brisé » par la mort d’un travailleur humanitaire états-unien

• 0872 Selon CBS, le syndrome de La Havane est une attaque russe

• 0873 CNN souhaite faire protéger Hawaï par l’Otan ou l’AUKUS

• 0874 Les États-Unis n’aideront pas la Russie dans l’enquête sur l’attentat terroriste du Crocus Hall

• 0875 Le SouthCom et la CIA s’installent en Essequibo guyanais

EUROPE

• 0876 Discours de Pâques du pape François

• 0877 Le Royaume-Uni pourrait être complice de génocide

• 0878 Six cent experts juridiques mettent en garde le gouvernement britannique d’être complice de génocide

• 0879 Tsahal attaque les bureaux de Sky News à Gaza

• 0880 Rishi Sunak et la mort des travailleurs de World Central Kitchen

• 0881 L’Assemblée nationale française voudrait condamner la France en condamnant le massacre du 17 octobre 1961 à Paris

• 0882 Où l’on reparle d’Édith Bouvier

• 0883 Les Îles Canaries au secours de l’ex-Sahara espagnol

• 0884 Gigantesque scandale en Allemagne : les protocoles de l’IRK prouvent que la panique de la Covid a été organisée sans aucune base scientifique

• 0885 Une commission allemande justifie le droit de l’État à limiter les libertés individuelles

• 0886 La Pologne se retire du Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe

• 0887 Donald Tusk met en garde contre le retour de la guerre en Pologne

• 0888 Incident polono-israélien

• 0889 La Roumanie envisage d’entrer en guerre contre la Russie

• 0890 La Finlande signe un Traité de Sécurité avec l’Ukraine

• 0891 Lourde facture pour les entreprises occidentales qui ont quitté la Russie

AFRIQUE

• 0892 Human Rights Watch accuse d’exécutions sommaires le Mali, aidé par la Russie,

ASIE

• 0893 Israël reconnaît la disette à Gaza et décline toute responsabilité

• 0894 Israël fera toute la vérité sur la mort des travailleurs humanitaire de World Central Kitchen

• 0895 La Haute Cour israélienne ne voit pas de raison à déclarer Netanyahu inapte

• 0896 Israël s’en prend aux familles des dirigeants du Hamas

• 0897 Manifestation anti-Netanyahu à Jérusalem

• 0898 Benjamin Netanyahu veut augmenter la production d’armement

• 0899 La police de Tel-Aviv demande une enquête contre la députée Naama Lazimi

• 0900 Les familles des otages contre Benjamin Netanyahou

• 0901 La Knesset autorise l’interdiction des visites des avocats des prisonniers arabes durant 120 jours

• 0902 La Knesset autorise la censure des médias étrangers

• 0903 Le soutien à l’État hébreu par la diaspora juive

• 0904 La police israélienne autorise une manifestation arabe

• 0905 Nouveau gouvernement de l’Autorité palestinienne

• 0906 Le Hamas accuse Israël de faire traîner les négociations

• 0907 Bombardement israélien du consulat iranien à Damas

• 0908 Les Émirats arabes unis outragé par le bombardement de World Central Kitchen

• 0909 Le Hamas et le Jihad islamique reçus par l’ayatollah Khamenei

• 0910 Les Talibans expulsent Gulbuddin Hekmatyar

• 0911 L’Ukraine ne parvient pas à briser l’alliance indo-russe

• 0912 La libération d’Imran Khan avance

• 0913 Les Philippines s’apprêtent à riposter à la Chine

• 0914 La Malaisie arrête un espion israélien

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• 0915 La Russie pose son veto à une résolution contre la Corée du Nord

• 0916 Le Conseil de sécurité ne parvient toujours pas à inscrire la guerre de Yougoslavie à son ordre du jour

• 0917 António Guterres inquiet des conséquences du bombardement israélien contre une représentation diplomatique iranienne