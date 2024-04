• L’ayatollah Ali Khamenei, guide la Révolution iranienne, a écrit sur X : « Si Dieu le veut, nous allons faire repentir les sionistes de leur crime d’attaquer l’ambassade d’Iran à Damas ».

• « Aucune ambassade israélienne n’est plus en sécurité », a menacé le 7 avril le général des Gardiens de la révolution Yahya Rahim Safavi. « Les témoignages [des martyrs de Damas] doublent la motivation à lutter contre l’Amérique et le régime sioniste. Nous avons conclu un pacte avec Dieu pour continuer à lutter contre l’oppression et partout où musulmans et non-musulmans crient à l’aide, nous irons les aider selon le plan de notre Commandant en chef [l’Ayatollah Ali Khamenei] (…) Cette récente guerre changera à la fois le visage de la sécurité et celui de la culture et des médias dans le monde. Bien entendu, tous les crimes commis dans la région se produisent avec le soutien de l’Amérique et le silence traître de certains pays arabes ».

• Selon l’agence Bloomberg, l’Iran s’apprêterait à bombarder avec des missiles à longue portée des objectifs gouvernementaux en Israël, en rétorsion de l’attaque contre son consulat à Damas.

• À ce jour, nul n’a proposé de réparation envers l’Iran après la destruction par Israël de son consulat et de la résidence de son ambassadeur à Damas (cf. 0907). Il s’agit pourtant, de l’avis de tous, d’un crime d’une extrême gravité.

• Recevant le Premier ministre japonais, le président états-unien Joe Biden a déclaré : « Nous avons également abordé la question iranienne. Téhéran menace de lancer une attaque importante contre l’État hébreu. Comme je l’ai dit au Premier ministre Benjamin Nétanyahou, notre engagement en faveur de la sécurité israélienne contre ces menaces de la part de l’Iran et de ses mandataires est vêtu de fer. Permettez-moi de le répéter. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger la sécurité d’Israël ».

• Le secrétaire d’État des États-Unis, Antony Blinken, dans un appel avec le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, lui a confirmé qu’en cas d’attaque iranienne, Washington se tiendrait aux côtés de Tel-Aviv.

• Yoav Gallant a déclaré : « Nous saurons réagir très rapidement dans le cadre d’une offensive nécessaire sur le territoire de ceux qui attaquent Israël, où qu’il se trouve - n’importe où au Moyen-Orient ».

• Le ministère iranien des Affaires étrangères a indiqué, le 10 avril, que les ministres des Affaires étrangères d’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Qatar et de l’Iraq ont communiqué par téléphone avec le ministre iranien des Affaires étrangères. Chacun était porteur du même message du département d’État des États-Unis : ne ripostez pas à l’attaque d’Israël contre votre représentation diplomatique à Damas, vous risquez de provoquer une Guerre mondiale.

• L’ayatollah Ali Khamenei, guide la Révolution iranienne, a écrit sur X : « Il est regrettable que certains gouvernements musulmans aident le régime sioniste en plein conflit en Palestine. Les sionistes sucent le sang d’un pays pour leur propre bénéfice lorsqu’ils prennent pied dans ce pays. Ceux qui aident le régime sioniste contribuent à provoquer leur propre destruction. Les gouvernements musulmans devraient rompre leurs relations économiques et politiques avec le régime sioniste – au moins temporairement ! Les relations devraient être rompues et personne ne devrait les aider tant qu’ils commettent ces crimes. Les pays musulmans rompant leurs relations avec le régime sioniste ne sont pas seulement nos attentes. Les nations musulmanes l’attendent. Si les pays musulmans organisaient un référendum, tout le monde voterait sans aucun doute pour que leur gouvernement mette fin à leurs relations ».

• La compagnie allemande Lufthansa a interrompu ses vols en direction de l’Iran du 6 au 11 avril « en raison de la situation actuelle au Moyen-Orient ».

De son côté, l’Iran a suspendu tous les vols civils au-dessus de Téhéran, le 10 avril, en raison d’exercices militaires. L’agence Mehr a retiré la dépêche qu’elle avait publiée à ce sujet.