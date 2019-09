« Horizons et débats », n°20, 16 septembre 2019

La Suisse peut-elle échapper au droit de l’UE ?

Volonté de contourner de gré ou de force la reprise obligatoire du droit de l’UE, par Marianne Wüthrich / Penser de manière indépendante, agir humainement, établir les bases pour davantage de démocratie directe. Un commentaire suite aux élections parlementaires des Länder de Brandebourg et de Saxe, par Karl Müller / Opportunité d’un retrait des troupes étrangères, par Eberhard Hamer / La force de la diplomatie et du partenariat. 5e Forum économique oriental (FEO) du 4 au 6 septembre à Vladivostok, Contribution rédactionnelle de la Strategic Culture Foundation / Hégémonie économique ou actes de guerre destructifs ?, par Thierry Meyssan / « Pourquoi y a-t-il si peu d’objectivité ? » Deux poids deux mesures, politique de vitrine et grosses affaires, par Lu Shaye / Davantage de démocratie directe en Allemagne (partie 4 : La commune), par Christian Fischer / La formation sous ses multiples aspects. De quelle préparation à la vie nos enfants bénéficient-ils ?, par Konrad Paul Liessmann / Engagement humanitaire en médecine, par Renate Dünki et Elisabeth Nussbaumer.