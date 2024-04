Nous publions un bulletin hebdomadaire, Voltaire, actualité internationale, qui résume les faits et les arguments des uns et des autres. Nous avons débuté à l’été 2022 et avons progressivement constitué une équipe de spécialistes couvrant le monde entier. Ce bulletin est encore imparfait, mais il est déjà sans équivalent.

Cette mine d’information n’est accessible que sur abonnement :

– souscription annuelle : 150 euros

– souscription mensuelle : 15 euros

En vous abonnant ; non seulement vous vous informez en profondeur, mais aussi vous soutenez notre action.

Au sommaire du numéro 84 :

ÉDITORIAL

• 1037 La Géorgie et le financement d’organisations politiques depuis l’étranger

AMÉRIQUES

• 1038 Des entreprises occidentales autorisées à se fournir en métal russe

• 1039 La Chambre des représentants vote une aide de 95 milliards de dollars à des États étrangers

• 1040 Mike Johnson change radicalement de ligne politique

• 1041 La Chambre des représentants poursuit ses auditions sur la vague d’antisémitisme dans les universités

• 1042 Manifestations pro-palestiniennes généralisées dans les campus états-uniens

• 1043 L’immunité présidentielle devant la Cour suprême

• 1044 Bennie Thompson propose de lever la protection de l’ancien président Donald Trump s’il est condamné

• 1045 Selon Tucker Carlson, la CIA fait chanter des parlementaires

• 1046 Les États-Unis et le bataillon criminel « Netzah Yehuda »

• 1047 Nouvelles directives de vocabulaire au New York Times

• 1048 La FCC corrompue par George Soros

• 1049 Les États-uniens pensent que leur presse n’est pas libre

• 1050 Le Nicaragua permute son ambassade de Séoul à Pyongyang

• 1051 Nouveau gouvernement sans légitimité à Haïti

• 1052 « Sanctions » de Washington contre le Venezuela

• 1053 L’Argentine demande à devenir « partenaire mondial » de l’Otan

EUROPE

• 1054 Le scandale du sang contaminé au Royaume-Uni

• 1055 La France réduit ses armées

• 1056 Les Pays-Bas appellent à étendre les sanctions prises contre les colons de Cisjordanie

• 1057 Andrzej Duda déclare la Pologne prête à héberger des bombes atomiques états-uniennes

• 1058 Andrzej Duda dénonce le rachat des terres agricoles ukrainiennes par des transnationales US

• 1059 Viktor Orbán dénonce le bellicisme de l’UE

• 1060 Pour Peter Szijjarto, Bruxelles et Washington se concurrencent pour renforcer la guerre en Ukraine

• 1061 Le Parlement européen défend l’utilisation de fonds venant de l’étranger pour des campagnes politique

• 1062 Le Parlement européen limite à 10 000 euros les paiements en espèces

• 1063 Vers un Traité de paix arméno-azéri

• 1064 La Gagaouzie sous pression

• 1065 L’interprétation eschatologique d’Andriy Yermak sur la guerre en Ukraine

• 1066 Volodymyr Zelensky remercie les États-Unis

• 1067 Bonne santé de l’économie russe

• 1068 Révélations de Sergueï Lavrov sur le projet de traité de paix avec l’Ukraine de 2022

• 1069 Selon Sergueï Lavrov, Washington bloque toute négociations sur les armes nucléaires

• 1070 Arrestation du ministre adjoint de la Défense russe

• 1071 Vidéo de l’équipe Navalny

• 1072 La Russie renforce la coordination anti-terroriste

AFRIQUE

• 1073 Le Maroc s’implique dans les négociations palestino-israéliennes

• 1074 Le « général » Mohamed Hamdan Dagalo dans le viseur de Washington

• 1075 Le franc CFA en question

• 1076 Le Niger rompt avec les armées états-uniennes

• 1077 Le Tchad se prépare à rompre avec les Occidentaux

ASIE

• 1078 L’attaque israélienne de l’Iran, le 19 avril

• 1079 Itamar Ben-Gvir se gausse de l’attaque israélienne contre l’Iran

• 1080 Les précédentes attaques de drones israéliens

• 1081 Le général Yitzhak Brik prévoit une catastrophe

• 1082 Bezalel Smotrich légalise des colonies juives en Cisjordanie

• 1083 Le Sin Beth inquiet des conditions de détention trop favorables des terroristes juifs

• 1084 Avner Netanyahu demande le retrait de sa notice Wikipedia

• 1085 Le centre de torture israélien de Sde Teiman

• 1086 Meir Porush exige que l’Onu apporte du pain non levé et du vin aux otages à Gaza

• 1087 Démission de généraux israéliens

• 1088 Le Hamas cherche un nouvel asile

• 1089 Les prisonniers de guerre du Hamas

• 1090 Pogroms anti-arabes en Cisjordanie

• 1091 La Türkiye envisage d’expulser l’Otan d’Incirlik

• 1092 L’Iran va recevoir des Sukhoi SU-35

• 1093 La campagne électorale indienne entachée de sectarisme

• 1094 Le Pakistan et l’Iran saisissent les Nations unies du bombardement de locaux diplomatiques par Israël

• 1095 La Corée du Nord renforce sa coopération économique et militaire avec l’Iran

• 1096 Xi Jinping déclare que les États-Unis doivent cesser d’armer l’Ukraine

• 1097 Réforme des armées chinoises

• 1098 Wang Yi condamne le veto des États-Unis à l’adhésion de la Palestine à l’Onu

• 1099 Sanae Takaichi honore le militarisme japonais

OCÉANIE

• 1100 Joe Biden insulte la Papouasie-Nouvelle-Guinée

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

• 1101 Selon le Sipri, les Occidentaux augmentent dangereusement leurs dépenses militaires

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• 1102 Le Mécanisme illégal d’enquête sur la Syrie se poursuit

• 1103 La Russie pose son veto à une résolution redondante sur les armes nucléaires dans l’espace

• 1104 Les États-Unis posent leur véto à l’adhésion plénière de la Palestine

• 1105 Le PAM participera aux distributions de nourriture à Gaza

• 1106 L’enquête indépendante de l’Onu établit que l’UNRWA est bien neutre

• 1107 Vers une enquête sur les fosses communes des hôpitaux Shifa et Nasser