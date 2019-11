« Horizons et débats », n°24, 11 novembre 2019

Le capitalisme à Hong Kong

Luttes ciblées en vue d’acquérir toujours plus de pouvoir dans le monde. Le capitalisme financier de Hong Kong s’obstine à préserver son blanc-seing pour les crimes financiers, par Kevin Zeese et Margaret Flowers / « Votre droit de savoir ». Manifestations mondiales contre la censure de la presse australienne / L’hostilité de la lutte politique ruine la démocratie, par Karl Müller / Le syndicat de la finance veut assécher les caisses d’épargne, par Eberhard Hamer / Changement climatique – pas de panique !, par Christian Fischer / Nous sommes à nouveau impliqués, à la frontière russe !, par Ernst-Udo Kaufmann / Bons offices et aide humanitaire du CICR. Les missions de paix de la Suisse neutre dans un monde de guerre et de violence, par Marianne Wüthrich / Peter Maurer, président du CICR, explique les tâches du Comité international de la Croix-Rouge / Le cannabis « médical » – signe avant-coureur de la légalisation générale. Prise de position de l’association Jeunesse sans drogue / Cannabis : inefficace contre les troubles mentaux, par Jean-Paul Vuilleumier / Promouvoir le dialogue entre les cultures. Pensées d’un historien après un voyage en Iran, par René Roca.