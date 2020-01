« Horizons et débats », n°1, 20 janvier 2020

La privatisation des retraites en France

Privatisation au profit d’« investisseurs » étrangers. Retraites en France : les dessous de la réforme, par Thierry Meyssan / Une lueur d’espoir à l’horizon ? Commentaires suite à la rencontre de Vladimir Poutine et Angela Merkel / Etes-vous prêt à faire face à une situation d’urgence ? / Nord Stream 2 : les USA déclarent la guerre économique à l’Allemagne / La liberté d’expression est une pierre angulaire de la démocratie directe. Nouvelle norme pénale contre la « discrimination fondée sur l’orientation sexuelle » ?, par Marianne Wüthrich / La mainmise sur l’information « juste », par Mathieu Bock-Côté / Réflexion sur des fondements valables pour tous. Plaidoyer pour un dialogue sur l’histoire, par Karl Müller / « Et toujours à nouveau Versailles ». Un siècle analysé à la loupe. Entretien entre Alexandre Sosnovsky et Willy Wimmer, par Wolfgang van Biezen / Au sujet des responsabilités pour la Première Guerre mondiale, par Jean-Claude Manifacier / Pacifistes et bellicistes en France et en Grande-Bretagne / Donner le bon exemple et agir concrètement, par Philippe Randin / Une intégration réussie, par Peter Aebersold / Le lieu ayant marqué Gottfried Keller. Un village rural, source d’inspiration d’un grand poète, par Heini Hofmann.