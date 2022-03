A Comunidade Económica Eurasiática (Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia, Tajiquistão + Arménia para certas disposições) e a China rão lançar um novo sistema económico e financeiro global, do qual fixarão as bases no fim do mês de Março de 2022.

Este novo sistema deverá dispor de uma moeda de referência cuja taxa será estabelecida a partir de um cabaz de moedas dos Estados-Membros fundadores (dominado pelo yuan chinês).

Ele foi concebido por Serguey Glazyev (foto) e visa substituir o sistema de Bretton Woods, após a exclusão da Rússia a título de « sanção » pela sua operação contra os banderistas [1] ucranianos.

A existência de dois sistemas económicos e financeiros concorrentes deve interromper a globalização e dividir o mundo em dois.