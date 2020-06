O Presidente Vladimir Putin nomeou o Embaixador russo em Damasco, Alexander Efimov, como seu representante especial para o desenvolvimento das relações com a Síria. Este gesto simbólico visa, acima de tudo, negar os rumores sobre uma suposta discórdia entre os presidentes russo e sírio. Também providencia uma oportunidade acrescida para o Embaixador comunicar com o seu presidente.

O antigo embaixador, Alexander Kinshchak, foi nomeado diretor do Departamento do Oriente Médio e Norte da África no Ministério das Relações Exteriores (Negócios Estrangeiros-pt) da Rússia.