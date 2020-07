Etter et opprop fra den antirasistiske aktivisten Shaun King har flere statuer av jomfru Maria blitt vandalisert i De Forente Stater, spesielt i Boston, New York, San Fransisco, Los Angeles og Sacramento.

Den 22. juni twitret den tidligere protestantpastoren Shaun King: «Alle malerier og blyglassvinduer der Jesus og hans europeiske mor og deres hvite venner må også rives ned. De er en ekkel form for hvit overlegenhet. De er skapt som verktøy for undertrykkelse. Rasist-propaganda. De må alle rives ned».

Shaun King er en kontroversiell figur. Han hadde sin storhetstid under presidentkampanje til demokraten Bernie Sanders.

Som et motsvar til Kings twitring pekte biskop Donald J. Hying i Madison ut at mange statuer av Den Sorte Madonna finnes i Europa og at man kan finne svarte Jesusfigurer i Afrika.

På østkysten av USA har flere statuer av fransiskaneren Junipero Serra - kanonisert av pave Johannes Paul II som «Californias apostel» også blitt vandalisert. Og San Gabriel Mission i California har blitt brent ned.

De Forente Stater opplever med jevne mellomrom angrep på jødiske, svarte og muslimske bønnesteder.

Denne bølgen av intoleranse har altså nå også nådd katolske hellige steder.