Nach dem Aufruf des antirassistischen Aktivisten Shaun King wurden in den Vereinigten Staaten mehrere Statuen der Jungfrau Maria zerstört, darunter in Boston, New York, San Francisco, Los Angeles und Sacramento.

Am 22. Juni twitterte der ehemalige protestantische Pastor Shaun King:

« Alle Wandmalereien und Buntglasfenster des Weißen Jesus, seiner europäischen Mutter und ihrer weißen Freunde sollten ebenfalls gestürzt werden.

Sie sind eine grobe Form weißer Vorherrschaft.

Erstellt als Werkzeuge der Unterdrückung.

Rassistische Propaganda.

Sie sollten alle gestürzt werden."

Shaun King ist ein umstrittener Aktivist, der seinen Moment des Ruhms während des Präsidentschaftswahlkampfes des demokratischen Senators Bernie Sanders hatte.

Als Reaktion auf seinen Tweet bemerkte Bischof Donald J. Hying aus Madison, dass es viele Statuen der Schwarzen Jungfrau in Europa und des Schwarzen Jesus in Afrika gäbe.

An der Ostküste wurden auch mehrere Statuen des Franziskanerheiligen Junipero Serra, - der von Papst Johannes Paul II. als "Apostel von Kalifornien" heiliggesprochen wurde -, zerstört und auch die San Gabriel Mission wurde niedergebrannt. In den Vereinigten Staaten werden regelmäßig jüdische, schwarze und muslimische Kultstätten angegriffen. Diese Intoleranz erreicht nun auch katholische Kultstätten.