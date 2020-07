Speaker i USAs Representantenes Hus, Nancy Pelosi (California) har bedt om at flere statuer i hallen til Kongressen blir fjernet. Dette begrunner hun med at disse mennene helt frivillig hadde deltatt i De Konfødererte styrker under den amerikanske borgerkrigen.

Ms. Pelosi sammenlikner De konfødererte (som opprinnelig gikk mot avgifter fastsatt av den føderale regjeringen) med slaveri. Dette er ifølge en feilaktig tolkning av borgerkrigen, som fremdeles råder i dag.

Blant disse statuene er avbildet fire tidligere speakere i Representantenes Hus ( Robert M.T. Hunter, Howell Cobb, James L. Orr og Charles F. Crisp), samt framstående medlemmer av Det demokratiske partiet, som Nancy Pelosi selv.

Louie Gohment fra Republikanerne var rask til å plukke opp denne saken. Han tok til og med kontroversene et skritt videre. Han kom med et lovforslag om å forby Det demokratiske partiet på grunn av dere historie når det gjaldt slaveriet.

Det demokratiske partiets program fra 1840, 1844, 1848, 1852 og 1856, der de slår fast at å avskaffe slaveriet ville gjøre befolkningen mindre lykkelige og utsette både stabiliteten i Unionen og Unionens fortsettelse for fare.

Programmet fra 1856 erklærer at statene som er medlemmer av Unionen er frie til å praktisere slaveri og kan inkludere dette i sine grunnlover.

Programmet fra 1860 beskriver partiets holdning til stater som går inn for frigivning av slavene men som nekter å arrestere rømte slaver som undergravende og revolusjonære.

Det 14. grunnlovstillegget som ga de frigjorte slavene fullt statsborgerskap ble godkjent i 1868 med 94 prosents tilslutning av Det republikanske partiets kongress, mot 0 prosent i Det demokratiske partiet.

Det 15. grunnlovstillegget som ga de frigjorte slavene stemmerett ble godkjent i 1870 av 100 prosent av Det republikanske partiets kongress, mot 0 prosent i Det demokratiske partiet.

I 1902 vedtok Det demokratiske partiet i Virginia å fjerne stemmeretten for mer enn 90 prosent av afro-amerikanerne.

President Woodrow Wilson (Demokratene) innførte rasistisk regresjon for ansatte i den føderale regjeringen, og begynte å forlange fotografier sammen med jobbsøknader.

Den nasjonale demokratiske partiets kongress i 1924 som ble avholdt i Madison Square Garden i New York ble kalt «Klan-Bake» på grunn av Ku Klux Klans innflytelse innen partiet.

I 1964 forsinket Demokratens kongress debatten med 75 dager fordi de ville blokkere godkjennelsen av Civil Rights-loven som skulle gjøre slutt på rasistisk regresjon.