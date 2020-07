À la demande de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi (Démocrate, Californie), diverses statues devraient être retirées du Congrès au motif que ces hommes avaient volontairement servi les armées confédérées durant la guerre de Sécession (H.R. 7573).

Madame Pelosi assimile les Confédérés (opposés aux droits de douane fixés par le gouvernement fédéral) à l’esclavagisme selon une compréhension erronée de la guerre de Sécession aujourd’hui prévalente. Or, les statues des quatre présidents de l’Assemblée (Robert M.T. Hunter, Howell Cobb, James L. Orr et Charles F. Crisp) sont celles de personnalités membres, comme elle, du Parti démocrate.

Louie Gohmert (Républicain, Texas) n’a pas manqué de le relever. Allant plus loin dans la polémique, il vient de déposer une proposition de loi visant à interdire le Parti démocrate en raison de son rôle historique en faveur de l’esclavage.

Les programmes du Parti démocrate de 1840, 1844, 1848, 1852 et de 1856 affirment que l’abolitionnisme diminue le bonheur du peuple et met en danger la stabilité et la permanence de l’Union.

Le programme de 1856 déclare que les États membres de l’Union peuvent ou non pratiquer l’esclavage domestique et l’inscrire dans leur constitution.

Le programme de 1860 décrit les efforts des États abolitionnistes qui refusaient d’arrêter les esclaves en fuite comme subversifs et révolutionnaires.

Le 14ème amendement qui octroie la pleine citoyenneté aux esclaves affranchis a été adopté en 1868 par 94 % des parlementaires du Parti républicain et 0 % des parlementaires du Parti démocrate.

Le 15ème amendement qui octroie le droit de vote aux esclaves affranchis a été adopté en 1870 par 100 % des parlementaires du Parti républicain et 0 % des parlementaires du Parti démocrate

En 1902, le Parti démocrate a fait voter en Virginie une loi supprimant le droit de vote de plus de 90 % des Afro-Américains.

Le président Woodrow Wilson a institué la ségrégation raciale des employés fédéraux et a rendu obligatoire la présence d’une photo sur chaque demande d’emploi.

La Convention nationale du Parti démocrate en 1924, au Madison Square Garden de New York, fut appelé le « Klan-Bake » en raison de l’influence du Ku Klux Klan dans le parti.

En 1964, des parlementaires démocrates bloquèrent pendant 75 jours l’adoption du Civil Rights Act mettant fin à la ségrégation raciale.