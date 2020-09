« Aujourd’hui, les nations de la région et du monde entier se rassemblent, unies dans leur détermination à construire un avenir meilleur. »

Le président Donald J. Trump

CONCLUSION D’ACCORDS HISTORIQUES : Le président Donald J.Trump a accueilli la cérémonie de signature officielle des accords de paix historiques entre Israël et des pays arabes

Aujourd’hui, le président Trump a présidé la cérémonie de signature à la Maison-Blanche afin de jeter les fondations de l’accord de paix entre Israël et les Émirats arabes unis (É.A.U)

• Le Bahreïn a également accepté l’invitation du président à participer à la cérémonie, suite à son accord avec Israël la semaine dernière.

En août, le président a obtenu un accord en vue de la normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et Israël – le premier accord de ce type entre Israël et un grand pays arabe depuis 1994.

Les pays se sont engagés à échanger des ambassades et des ambassadeurs et à coopérer dans un large éventail de domaines, notamment l’éducation, la santé, le commerce et la sécurité.

Cet accord n’est que le début de relations normalisées entre Israël et ses voisins, et beaucoup d’autres suivront sans doute.

PROMOTION DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ : Ces accords mènent à la paix entre Israël et le Moyen-Orient, ainsi qu’à une sécurité accrue dans la région.

L’accord entre Israël et les Émirats arabes unis renforcera la paix dans la région en permettent aux musulmans de bénéficier d’un accès accru à la mosquée al-Aqsa pour prier de manière pacifique.

• Cela permettra de contrer le discours fallacieux des extrémistes selon lequel la mosquée al-Aqsa est visée par des attaques et les musulmans ne peuvent pas prier dans ce lieu saint.

L’accord entre Israël et le Bahreïn renforce encore la sécurité des deux pays et leur offre des opportunités d’approfondir leurs relations économiques.

Les deux accords sont le résultat des efforts du président Trump pour rétablir la confiance avec nos partenaires régionaux et les éloigner des conflits du passé.

Grâce à la vision audacieuse de la politique étrangère du président et à ses aptitudes en matière de négociation d’accords, les nations de la région prennent conscience des avantages de son approche réfléchie.

FACILITATION D’UNE TRANSFORMATION RÉGIONALE : Les politiques du président Trump conduisent à la transformation géopolitique la plus rapide du monde arabe depuis plus d’une génération.

Le président Trump a totalement rejeté les erreurs des approches du passé en matière de politique étrangère qui ont contribué à accentuer les divisions st n’ont rien fait pour empêcher les conflits au Moyen-Orient.

Grâce au leadership du président Trump, les nations du Moyen-Orient et d’Afrique collaborent de manière croissante à l’édification d’un avenir plus pacifique et plus prospère.

La normalisation des relations permettra d’accélérer la croissance et d’accroître les opportunités économiques dans toute la région en élargissant les liens commerciaux et financiers.

Les accords avec le Bahreïn et les Émirats arabes unis contribueront à promouvoir la vision du président Trump sur la voie d’une paix juste et durable entre Israël et les Palestiniens.

Les États-Unis resteront solidaires des habitants de la région qui s’emploient à bâtir un avenir meilleur et plus plein d’espoir.