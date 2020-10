Israels statsminister Benjamin Netanyahu har offentlig skrytt av Israels terrorist-operasjoner i Iran. I tillegg truer han med å sabotere salg av iransk olje. Og han truet det iranske folket med atom-utslettelse.

Terrorist-operasjoner, økonomisk sabotasje og atomtrusler er alle brudd på FNs charter. Men Israel er det eneste medlemslandet i FN som ikke adlyder reglene. Og det har de latt være å gjøre det siste kvarte århundret.

Onsdag 29. august 2018 holdt Netanyahu i en tale fra Israels undergrunns atomforskersenter i Dimona. Der pekte han spesielt på Iran. Han understreket at «Israel vil bruke all sin militære styrke mot Iran». Spesielt truet han dem med atom-aggresjon og «utslettelse».

Den 18. desember 2018 innrømmet han at Israel har agenter i Iran. agenter som er involvert i terrorisme og spionvirksomhet. Det kan antyde at de besøker Iran regelmessig.

Den 6. mars 2019 sa Netanyahu i en tale på Haifa Naval Base at marinen vil spille en større rolle i å blokkere transporten av iransk olje til sjøs. Og han oppmuntrer til at en slik stans bør settes i verk på en eller annen måte.

Den 25. juni 2019 erklærte han at Israel vil gå til «alle nødvendige tiltak» mot Irans atom-fasiliteter.

Her bør det vel huskes at FNs sikkerhetsråd fjernet alle sanksjoner mot Iran, og at the International Atomic Energy Agency, etter tallrike inspeksjoner, godkjente Irans atom-program som rent sivilt.