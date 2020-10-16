İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin İran’daki terörist operasyonlarını kamuoyu önünde övdü. İran petrolünün satışını sabote etmekle ve İran halkını nükleer imha ile açıkça tehdit etti.

Terörist eylemler, ekonomik sabotaj ve nükleer tehdidin tümü Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ni ihlal etmektedir, ancak İsrail, Birleşmiş Milletler’in kurallarına uymayan tek üye devlettir ve bunu yetmiş beş yıldır yapmaktadır.

• 29 Ağustos 2018’de yeraltı nükleer silah geliştirme sahası Dimona’dan sesleniyordu. Konuşmasında açıkça nükleer saldırı ve « imha » ile tehdit ettiği İran’a işaret etti ve « İsrail’in İran’a karşı tüm gücünü askeri olarak göstereceğini » belirtti.

• 18 Aralık 2018’de terörist ve casusluk faaliyetlerine karışan İsrailli ajanların İran’daki varlığını, bunların düzenli olarak İran’ı ziyaret ettiklerini belirterek itiraf etti.

• 6 Mart 2019’da Hayfa Deniz Üssü’nde yaptığı konuşmada, donanmanın İran petrolünün deniz yoluyla taşınmasının engellenmesinde daha büyük bir rol oynayacağını söyledi ve bunu her türlü imkanı kullanacağını belirtti.

• 25 Haziran 2019’da İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine karşı « gerekli tüm önlemleri » alacağını açıkladı.

Güvenlik Konseyi’nin İran’a karşı tüm yaptırımları kaldırdığını ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın çok sayıda doğrulamadan sonra İran’ın nükleer programının tamamen sivil amaçlı olarak kabul ettiğini anımsatalım.