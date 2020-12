Według „Times’a” [1], brytyjska tajna służba wywiadu radioelektronicznego GCHQ (Government Communications Headquarters – Centrala Łączności Rządowej) [foto] otrzymała zadanie przeciwdziałania internetowym argumentom przeciwko szczepieniom.

Rząd brytyjski jest naprawdę przekonany, że tego rodzaju argumenty są inspirowane przez jego odwiecznego wroga – Moskwą. Dlatego pozwolił swoim agencjom wywiadowczym wykorzystywać narzędzia opracowane do przeciwdziałania propagandzie ISIS/IPIS i przystosowane teraz do zwalczania nowego wroga. GCHQ ma możliwość ingerowania w konta prowadzone w mediach społecznościowych i anonimowego komentowania na forach internetowych. Jednakże GCHQ nie ma możliwości bezpośredniego ingerowania w konta założone przez jego sojuszników z Sojuszu Pięciorga Oczu (Five Eyes, a. UKUSA Agreement – Australia, Kanada, Nowa Zelandia i USA). GCHQ współdziała z 77 brygadą wojsk lądowych, powołaną w celu przeciwdziałania „rosyjskiej propagandzie” [2]. Ta jednostka, w której skład wchodzi 430 osób, współpracuje z zespołem szybkiego reagowania w kancelarii premiera.

Tymczasem, w Rosji trwa już dzisiaj szeroko zakrojona kampania szczepień przeciwko COVID-19 [szczepionką „Sputnik V”], lecz nie ma mowy o tym, aby ten lek zastosowano na Zachodzie. Wręcz przeciwnie – Uniwersytet Oksfordzki prowadzi prace nad „dobrą” szczepionkę dla Zachodu.