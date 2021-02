I 2019 sensurerte Twitter kontoer i Iran, Saudi-Arabia, Russland, Bangladesh og Spania for å kunne blokkere formidling av «stats-støttete nyheter».

Twitter begynte også å blokkere institusjoners kontoer i 2019, i Venezuela for eksempel, der de blokkerte Sentralbanken, de væpnede styrker, pressekontoret til presidenten, og finansdepartementets konto.

Twitter har inngått en avtale med den britiske regjeringen for å bekjempe «løgner».

Snart etter var han med på presidentkampanjen i USA ved å fjerne alle poster som hadde med korrupsjonen som involverte Hunter Biden og hans far Joe ,(inkludert de som kom fra New York Post)

Etter stormingen av Capitol den 6. januar 2021, sensurerte han ikke bare 70 000 kontoer som tilhørte Donald Trump og han tilhengere, men også kontoen som Trump brukte som sittende president i De Forente Stater.

På samme måte har Twitter nylig sensurert kontoen til det venezuelanske parlamentet, de var nemlig ikke enige med den nylige valgresultatet.

Sekretariatet til Twitters administrerende direktør Jack Dorsey påstår at alle de avgjørelsene ble gjort av hans underordnede, at han selv ikke var med på dem, og at han angrer på dem.

Vi må også legge til at Mr. Dorsey ikke er tilgjengelig for kommentarer.

Jack Dorsey er registrert i Det Republikanske Partiet, og han streber etter å bli borgermester i New York.

Han er allerede, indirekte, involvert i offentlig liv i California, men også rundt omrking i verden.

Han er styremedlem i Berggruen Institute, og gjennom denne kanalen, kjemper han for frihandel med Kina.

Han har adgang til de franske og tyske regjeringene, og har aktivt argumentert for den nylige avtalen mellom Den Europeiske Union og Kina.

Twitter - som Facebook - begynte med å sensurere personer som ble merket som ekstremister, uten at det ble ansett som opprørende.

I dag er dette transnasjonale selskapet mektigere enn de mektigste regjeringer.