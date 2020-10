Det republikanske partiet har levert en klage mot Twitter og Facebook til den føderale valgkommisjonen.

Faktisk har disse to selskapene foretatt tekniske tiltak for å forhindre sirkulasjon av New York Post-artikler som avslører de kriminelle lovbruddene til Biden far og sønn i Ukraina.

Tusenvis av kontoer er stengt av Twitter og Facebook for å sensurere denne informasjonen.

New Yok Post avslørte FBI-dokumenter som beviste at det ukrainske selskapet som Hunter Biden ble direktør for, stjal med medvirkning fra et kinesisk statlig selskap, 1 milliard dollar fra Kiev, og at faren Joe Biden som visepresident i USA brukte stillingen sin for å kunne avskjedige den ukrainske aktor og stoppe påtalemyndigheten [1].

I følge Politico kom Twitters PR-sjef Carlos Monje til Joe Bidens kampanjeteam i midten av mars. [2] Og ifølge New York Post, kom en senior Facebook-sjef, Jessica Hertz, inn i etikkstyret i Biden-kampanjen denne måneden [3].