Le Conseil européen condamne fermement l’atterrissage forcé du vol Ryanair à Minsk, en Biélorussie, le 23 mai 2021, au préjudice de la sécurité aérienne, ainsi que la détention par les autorités biélorusses du journaliste Raman Pratassevitch et de Sofia Sapega.

Le Conseil européen :

exige que Raman Pratassevitch et Sofia Sapega soient immédiatement libérés, et que leur liberté de circulation soit garantie ;

demande à l’Organisation de l’aviation civile internationale d’enquêter d’urgence sur cet incident sans précédent et inadmissible ;

invite le Conseil à adopter le plus tôt possible des mesures restrictives à l’encontre de personnes et entités supplémentaires, sur la base des cadres de sanctions pertinents ;

demande au Conseil d’adopter de nouvelles sanctions économiques ciblées, et invite le haut représentant et la Commission à soumettre sans tarder des propositions à cette fin ;

demande à tous les transporteurs établis dans l’UE d’éviter le survol de la Biélorussie ;

demande au Conseil d’adopter les mesures nécessaires pour interdire le survol de l’espace aérien de l’UE par les compagnies aériennes biélorusses et empêcher l’accès aux aéroports de l’UE pour les vols opérés par ces compagnies ;

exprime sa solidarité avec la Lettonie à la suite de l’expulsion injustifiée de diplomates lettons.

Le Conseil européen restera saisi de la question.