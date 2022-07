Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, a déclaré, lors d’une cérémonie de remise de diplômes militaires, le 12 juillet 2022, que les plans d’invasion de la Russie de l’Otan passent par l’Ukraine et la Biélorussie.

Il a révélé avoir longuement discuté par téléphone la veille avec le président russe, Vladimir Poutine, de l’opération spéciale russe en Ukraine, de l’embargo illégal lituanien contre le trafic entre la Russie et son exclave de Kaliningrad et, surtout, de la défense conjointe de la Biélorussi et de la Russie.